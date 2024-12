Fan “Say Hi” tạo trào lưu chúc Tết mới, phải “giải mã” mới hiểu thông điệp!

HHT - Gần đây, fan "Say Hi" tạo trend mới khi lồng ghép những memes hài hước của dàn Anh trai vào trong những câu chúc quen thuộc ngày Tết.

Tết đến Xuân về, ai ai cũng rộn ràng chuẩn bị lời chúc đầu năm để gửi gắm yêu thương, và fan Anh Trai "Say Hi" cũng không ngoại lệ. Nhưng chúc Tết kiểu Gen Z thì làm sao mà bình thường được! Các "Quạt" của Anh Trai "Say Hi" đã sáng tạo một trào lưu cực "cháy," biến những câu chúc Tết nhàm chán thành phiên bản độc lạ với sự góp mặt của dàn mỹ nam khiến ai nhìn cũng phải "đứng hình mất 5 giây."

Chúc Tết kiểu truyền thống chỉ chữ với chữ đã lỗi thời. Fan "Say Hi" quyết định "đưa mọi thứ lên một tầm cao mới" bằng cách chế lại những câu đối truyền thống, lồng thêm meme siêu hài của các Anh Trai. Từng gương mặt đại diện cho một chữ hoặc cụm từ trong lời chúc. Đặc biệt, từ ngữ này thường là tên thật hay biệt danh của các Anh, khiến fan "cứng" cười xỉu còn người ngoài thì... bó tay vì không hiểu nổi

Sự sáng tạo không giới hạn của fan "Say Hi" đã khiến netizen trầm trồ ngợi khen. Với tinh thần "nghiêm túc với những gì không nghiêm túc", các fan không chỉ dừng lại ở một vài cái tên, mà thậm chí còn khéo léo lồng ghép cả 30 Anh trai "Say Hi" vào một câu chúc Tết.

Không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo những câu chúc Tết độc đáo, các HiMom và HiDad (fan của chương trình) còn đẩy giới hạn sáng tạo lên một tầm cao mới khi “biến hóa” những lời chúc này thành phiên bản phù hợp cho nhiều dịp đặc biệt khác. Từ lời chúc mừng Giáng sinh, sinh nhật, cho đến các dịp kỷ niệm quan trọng,... mọi sự kiện đều có thể “ứng vạn biến” để sử dụng hình thức chúc mừng đầy thú vị này.