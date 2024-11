Fan "Say Hi" tranh cãi về nhóm nhạc mới: Best 5 chưa debut, liệu có công bằng?

HHT - Fanpage MOPIUS tiếp tục úp mở về dự án mới, khiến cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nhóm nhạc nam sắp ra mắt. Tranh cãi nổ ra khi Best 5 từ Anh Trai “Say Hi” chưa được debut, xuất hiện ý kiến trái chiều về cách chương trình xử lý.

Ngày 25/11, trang Facebook MOPIUS bất ngờ tung "hint" với hình ảnh “Khởi đầu của...” và được dàn "anh trai" đồng loạt chia sẻ. Một số fan cho rằng đây là tín hiệu về một nhóm nhạc mới sắp ra mắt. Cụm từ "nhạc sỹ/ban nhạc" trong tiểu sử của trang MOPIUS khiến nhiều người tin vào giả thuyết này. Một số fan tỏ ra phấn khích với khả năng xuất hiện của một boyband mới: "tui nghĩ là nhóm nhạc mới đó, thật sự impact lúc đó sẽ rất khủng", hay "boyband ra mắt là đúng rồi, thật sự mong muốn Việt Nam có lại một nhóm nhạc để đu idol".

Tuy nhiên, không ít fan của Best 5 bày tỏ sự không hài lòng. Họ cho rằng nhóm chưa được Anh Trai "Say Hi" cho debut hay phát hành sản phẩm âm nhạc, nhưng một nhóm khác lại được ưu ái công bố dự án. Một khán giả chia sẻ: "Best 5 chưa kịp nóng mà lại đi quảng bá nhóm mới. Nếu có nhóm nhạc khác, hãy để sau khi Best 5 được debut chính thức".

Câu chuyện căng thẳng hơn khi một số fan cho rằng chương trình đang không tôn trọng fan của Best 5: "Thật ra hầu hết fan 5 anh đều ko mặn mà với việc hoạt động nhóm nhạc vì ai cũng toả sáng hơn khi solo nhưng cách Vie làm là ko tôn trọng fan".

Ý kiến khác đề cập đến việc khán giả đã đầu tư tiền bạc và công sức để bình chọn cho "anh trai" Best 5, nhưng đến nay quyền lợi dành cho nhóm dường như chưa xứng đáng. Một bình luận thể hiện sự bức xúc: "Giờ bỏ tiền ra vote cho idol được Quán quân nhưng mà không được quyền lợi gì ngoài chút xíu solo ở concert D-2".

Trong khi đó, một số fan trung lập kêu gọi bình tĩnh và chờ đợi thông tin chính thức từ ban tổ chức. "Tuần sau concert ATSH D-3 rồi, nhóm kia gắn tên lửa hay gì mà debut cho kịp trước Best 5, mọi người bình tĩnh chờ xem giải quyết như thế nào, đừng toxic mấy anh tội nghiệp", một khán giả bình luận.

Khác với sự "mập mờ" từ Anh Trai "Say Hi", trên Facebook Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đưa ra thông tin về việc nhóm nhạc nam sẽ xuất hiện khiến các fan thích thú. Dưới bình luận, "anh tài" Neko hài hước chia sẻ: "Vị trí main dancer này tại mọi người nói quá nên thôi miễn cưỡng nhận vậy". Nhiều fan bắt đầu dự đoán những cái tên có khả năng xuất hiện như SOOBIN, Kay Trần, Jun Phạm.