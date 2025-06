Fan vượt chông gai chuẩn bị loạt project hoành tráng chào đón G-Dragon trở lại Việt Nam

HHT - Để chào đón G-Dragon trở lại Việt Nam sau hơn 12 năm, cộng đồng fan đã chuẩn bị loạt project "đậm mùi tiền" như booth-truck, photobooth, chạy LED... Dù gặp nhiều trở ngại về thời tiết nhưng các dự án vẫn được hoàn thiện chỉn chu, thể hiện tình yêu của người hâm mộ dành cho "ông hoàng K-pop".

Không khí tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội ngày 21/6 đang "nóng" hơn bao giờ hết khi chỉ còn vài giờ nữa, đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam 2025 sẽ chính thức diễn ra. Hòa cùng bầu không khí sôi động này, cộng đồng fan G-Dragon cũng "ra quân" với loạt project được chuẩn bị công phu sau nhiều ngày ấp ủ.

Theo tiết lộ từ fanpage chủ lực của G-Dragon tại Việt Nam, cộng đồng người hâm mộ đã quyên góp gần 200 triệu đồng để thực hiện loạt dự án hoành tráng chào đón thần tượng. Với ngân sách "khủng" này, fandom của nam ca sĩ không ngần ngại chi mạnh tay cho hàng loạt hoạt động như thiết kế biểu tượng hoa cúc khổng lồ cao 3,2m, mascot GD, dựng booth chụp ảnh hoa cúc cùng hàng loạt quà tặng dành cho người hâm mộ. Đặc biệt, loạt dự án quảng cáo bằng biển LED tại các vị trí đắc địa cùng màn roadshow bằng xe buýt và xe mui trần in hình thần tượng với dòng chữ "Welcome to Vietnam, G-Dragon" đã phủ sóng khắp phố phường Hà Nội trong ngày 21/6.

Dù thời tiết trong ngày diễn ra sự kiện không mấy thuận lợi, ảnh hưởng đến tiến độ một số hạng mục trong loạt project của fan, nhưng với tinh thần nhiệt huyết, người hâm mộ cùng đội ngũ thi công đã nhanh chóng khắc phục, đảm bảo mọi công trình sẵn sàng đón thần tượng và tạo điều kiện check-in tốt nhất cho khán giả.

Chỉ còn vài giờ nữa, sự kiện K-Star Spark in Vietnam 2025 sẽ chính thức diễn ra. Khán giả kỳ vọng "ông hoàng Kpop" G-Dragon sẽ mang đến sân khấu bùng nổ, xứng đáng với sự chờ đợi của người hâm mộ sau thời gian dài.