Fancon đầu tiên của BB Trần "cháy vé", Ngọc Phước làm rõ chuyện "cạch mặt"

HHT - "Anh tài" BB Trần sẽ tổ chức buổi fancon đầu tiên tại TP.HCM, có "chị đẹp" Ngọc Phước đồng hành dù "chẳng ưa gì nhau".

Sau hành trình "vượt ngàn chông gai" thành công rực rỡ và hòa chung không khí từ "anh tài" đến "nhà liên minh" thay nhau tổ chức fan meeting, BB Trần cũng gửi tín hiệu về một buổi fancon (fan meeting concert) đúng dịp Giáng sinh dành tặng người hâm mộ. Nam diễn viên bộc bạch: "Tự gõ mấy dòng này cũng thấy ngại ngại nhưng mà cái gì đến thì nó cũng đến rồi mọi người à. The First Fancon - Better & Better của BB Trần sẽ là một cơ hội để BB tri ân tình cảm của mọi người trong suốt thời gian qua, cũng như là một thử thách cho BB trên một hành trình quá quá mới".

Không để khán giả đợi lâu, BB Trần ngay sau đó đã công bố sơ đồ khán phòng, giá vé và quyền lợi dành cho fan. Buổi fancon của nam diễn viên diễn ra vào ngày 5/1/2025 tại TP.HCM. Khán giả tham dự lựa chọn 4 hạng vé: BB - có giá gần 2 triệu đồng, Thái Tử - hơn 1 triệu đồng, Ảo Giác khoảng 700 nghìn đồng và Chèn Ép với giá gần 400 nghìn đồng. Dù các hạng vé có giá tương đối "mềm" nhưng những "đặc quyền" mà BB Trần kèm theo khiến fan trầm trồ.

Hiện tại, BB Trần vẫn chưa công bố dàn khách mời tham gia chương trình. Dẫu vậy, trước thềm mở bán vé, cư dân mạng bất ngờ xôn xao trước động thái "kiếm chuyện" của BB Trần và Ngọc Phước. Cả hai tự nhắc nhở nhau từ nay sẽ không nhắc về đối phương. Tuy nhiên, "chị đẹp" Ngọc Phước đã "lật bài ngửa", cho biết đây chỉ là "tiểu phẩm" giúp BB Trần... bán vé.