FC RHYDER và HIEUTHUHAI mang siêu xe làm roadshow đón thần tượng

HHT - Fan RHYDER mang siêu xe, foodtruck quảng cáo khắp Hà Nội, trong khi FC HIEUTHUHAI tổ chức roadshow với dàn siêu xe. "Cháy" như idol, fan cũng "chịu chơi".

Cộng đồng fan các "Anh trai" đang làm nóng mạng xã hội với loạt dự án chào đón thần tượng tại Hà Nội. Sáng nay, một chiếc siêu xe mui trần đỏ rực in hình RHYDER xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý. Không dừng lại ở đó, FC RHYDER (FLASH) còn chuẩn bị cả xe tải foodtruck với màn hình LED để quảng bá và tiếp sức cho đêm concert Anh Trai "Say Hi"D-3 và D-4.

Các fan cho biết đây không chỉ thể hiện tinh thần đam mê nhiệt huyết của idol mà còn là thông điệp mà FC muốn mang đến sự kiện lần này. Mọi người kỳ vọng màn chào đón tại Hà Nội sẽ tạo nên không khí sôi động và đáng nhớ nhất cho chàng trai RHYDER.

Không chỉ có Hà Nội, fan RHYDER tại TP.HCM cũng nhập cuộc bằng các hoạt động quảng cáo LED tại cả hai thành phố lớn.

Trong khi đó, FC HIEUTHUHAI không kém cạnh khi tổ chức roadshow với dàn siêu xe hoành tráng. Nổi bật nhất trong đoàn là 2 chiếc Porsche Panamera. Một fan hào hứng bình luận: "Mai mình được chứng kiến roadshow mấy chiếc siêu xe, mui trần phóng ịn ịn ngoài đường rồi".

Ngoài RHYDER và HIEUTHUHAI, các FC của Hùng Huỳnh và Captain Boy cũng tham gia với nhiều hoạt động ấn tượng. Một người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích: "Tui sắp ra tới Hà Nội rồi, để tận hưởng không khí này mới được".

Sự đầu tư của fan vào các dự án chào đón idol không chỉ thể hiện sự yêu mến mà còn làm nóng thêm bầu không khí cho hai đêm concert Anh Trai "Say Hi" D-3 và D-3 diễn ra vào ngày 7/12 và 9/12 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Các fan đang hi vọng sẽ có một đêm nhạc thật cháy cùng những bài hát từng đốt cháy sân khấu Anh Trai "Say Hi".