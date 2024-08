GERDNANG làm đội trưởng ở "Anh Trai": Negav, HIEUTHUHAI "rinh" về toàn hit

HHT - Nhiều khán giả khẳng định, 3 thành viên GERDNANG là HIEUTHUHAI, Negav và HURRYKNG làm đội trưởng cực "mát tay" tại Anh Trai "Say Hi".

Tại live stage 2 của Anh Trai "Say Hi", Negav trở thành nhóm trưởng của đội Công Dương, Nicky và Quang Hùng MasterD. Trước đó, vì bị đưa vào "thế khó" ở phiên đấu giá, team Negav khiến fans "thấp thỏm" khi đảm nhận ca khúc Catch Me If You Can. Chia sẻ về lần đầu giữ vị trí leader, Negav cảm thấy "quá tầm kiểm soát": "Lâu nay, tôi tự thấy mình chỉ ở mức đạt trong âm nhạc nên việc phải làm đội trưởng ở live stage 2 có phần... quá tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tôi muốn làm mọi người mãn nhãn với tiết mục của đội mình".

Nhờ phần nhạc bắt tai và phần hình bắt mắt, đặc biệt là verse rap "ghi điểm" của Công Dương, Catch Me If You Can leo Top 1 Trending YouTube và là một trong những sân khấu nhiều view nhất của chương trình. Bên cạnh đó, 4 thành viên team Negav cũng được "đặt đúng chỗ", do đó đã "bung" được hết sức trong đêm diễn thứ hai.

Được nhận định là đội trưởng "chơi game hay nhất" của Anh Trai "Say Hi", HIEUTHUHAI luôn khiến khán giả thích thú bởi độ quyết đoán của mình. Nam rapper biết cách lên kế hoạch trước để chọn thành viên, đồng thời "nhắm" sẵn ca khúc yêu thích để giành về bằng "mọi giá". Chính vì thế, các tiết mục của team HIEUTHUHAI thường thu hút lượt xem lớn và dễ dàng "leo" Xu hướng mạng xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, thành viên nhóm GERDNANG đã sở hữu loạt sân khấu ấn tượng như LOVE SAND, Ngáo Ngơ, Nỗi Đau Ngây Dại,... Đặc biệt, ca khúc Ngáo Ngơ đã cán mốc 13 triệu view trên YouTube, là sân khấu nhiều lượt xem nhất trong "gia tài" hit của "đội trưởng Trần" tại Anh Trai "Say Hi".

Mảnh ghép thứ ba của GERDNANG tại Anh Trai "Say Hi" - HURRYKNG cũng có màn làm leader chất lượng trong tập mới nhất. Dẫn dắt HIEUTHUHAI, Negav, Pháp Kiều và Isaac, "đội trưởng Phạm" cùng đồng đội đem đến sân khấu WALK bùng nổ cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Tương tự HIEUTHUHAI, HURRYKNG được đánh giá cao khi giỏi lên chiến thuật và biết cách "chia line" hiệu quả, thông minh.