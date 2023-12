Giải mã trend "Chiến dịch chống ế": Vì sao hội độc thân tặng crush áo sweater vào ngày 3/12?

HHT - Ngoài dịp Giáng sinh được Gen Z mong chờ, 3/12 còn là một ngày đặc biệt để hội độc thân tha hồ bày tỏ tình cảm với người mình thích bằng một chiếc áo sweater.

Nếu lướt TikTok quá 180 phút/ngày chắc hẳn bạn cũng đang bị bủa vây bởi "chiếc" trend ngày 3 tháng 12 đang hot “rần rần”. Đây là ngày mà hội F.A sẽ tặng áo sweater (áo nỉ) cho người yêu hoặc người mình thầm thích (crush) như một lời tỏ tình.

Trào lưu này được bắt nguồn từ bài hát Heather của nam ca sĩ Conan Gray, ra mắt vào năm 2020. Nội dung bài hát kể về một cô gái được crush cho mượn áo sweater vào ngày 3/12, thế nhưng sau đó là một câu chuyện buồn khi crush đem lòng đi thích một người con gái khác có tên là Heather.

Trong lời của bài hát có viết: “I still remember the third of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you”. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: “Mình vẫn nhớ ngày 3/12 mình mặc chiếc áo sweater của cậu. Cậu nói rằng mình mặc đẹp hơn cả cậu.”

Khoảng một tháng gần đây, bài hát này bỗng viral trở lại trên nền tảng TikTok, từ đó trend “tặng áo sweater vào ngày 3/12” được ra đời. Gen Z chuẩn bị chiếc áo sweater mình thích nhất trong tủ đồ và đem tặng cho người trong lòng của mình như một lời tỏ tình. Nếu đồng ý, đối phương sẽ tặng lại một chiếc sweater của họ.

Ngay cả “hội nói không với sweater” cũng nhanh chóng đặt mua một chiếc để kịp bày tỏ nỗi lòng với crush, mong muốn truyền tải sự ấm áp đến người thương của mình vào ngày này.

- Thời tới rồi, chuẩn bị tặng crush thôi!

- Nhờ TikTok mới biết có trend dễ thương này luôn á!