Giáo dục New Zealand tiếp tục hỗ trợ học sinh Việt Nam qua chương trình Học bổng Chính phủ

Chính phủ New Zealand chính thức công bố Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học năm 2024 (New Zealand Schools Scholarships - NZSS), với các suất học bổng đặc quyền dành riêng cho học sinh Việt Nam mong muốn trải nghiệm nền giáo dục hàng đầu thế giới ngay từ bậc trung học. Chương trình học bổng danh giá này sẽ nhận đơn ứng tuyển từ ngày 22 tháng 1 đến hết ngày 17 tháng 3 năm 2024.

Bước đầu tiên hướng đến hành trình trải nghiệm nền giáo dục hàng đầu

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) là sáng kiến giáo dục của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) được triển khai từ năm 2019. Chương trình là minh chứng cho cam kết của New Zealand trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển thế hệ công dân toàn cầu thế kỷ 21.

Đây là chương trình học bổng chính phủ New Zealand đầu tiên và duy nhất dành cho học sinh bậc trung học với hình thức ứng tuyển độc đáo, giúp học sinh có cơ hội thể hiện tối đa tiềm năng của bản thân.

Chính vì vậy mà trong thời gian qua, NZSS đã được đón nhận rộng rãi và được đánh giá cao từ phía phụ huynh, học sinh và các cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Sau thời gian gián đoạn vì đại dịch COVID-19, chương trình được tái khởi động thành công vào năm 2023 bởi Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Bà Tredene Dobson.

Các học sinh đạt học bổng NZSS có cơ hội tiếp cận hệ thống giáo dục phổ thông hàng đầu thế giới, được hướng dẫn và chăm sóc tận tình trong môi trường học thuật chất lượng cao tại New Zealand. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ trong số đó đã tiếp tục chinh phục nhiều học bổng của các trường đại học danh tiếng tại New Zealand và các nước khác, cũng như đạt được nhiều thành tựu xuất sắc khác trên con đường học thuật.

Trần Gia Huy là một trong những chủ nhân của học bổng NZSS năm 2019, hiện đang theo học ngành Khoa học Môi trường tại Đại học Canterbury (New Zealand) với học bổng 15.000 NZD. Huy chia sẻ: "Học bổng NZSS đã mang lại cho em cơ hội theo học bậc trung học tại New Zealand, không chỉ giúp em phát triển về mặt học thuật mà còn về khả năng tự lập, sức khỏe thể chất, kỹ năng giao tiếp và hòa nhập trong cộng đồng quốc tế."

NZSS cũng là bệ phóng mở ra cho người học các cơ hội học hỏi những góc nhìn mới, tích lũy các trải nghiệm mới để đạt được những thành tựu mới. Chị Thủy Nguyễn, phụ huynh của Hoàng Thủy Trúc - một trong các học sinh đạt học bổng NZSS năm 2023, chia sẻ rằng việc chứng kiến hành trình trưởng thành của con gái tại một môi trường mới, với những thách thức và cơ hội mới thông qua học bổng NZSS thực sự là một trải nghiệm đáng giá. "Hơn cả sự công nhận hay hỗ trợ tài chính, học bổng NZSS cho tôi cảm giác an tâm và là nguồn động viên rất lớn cho tôi khi dõi theo những bước chân đầu tiên của con trên lộ trình học thuật và sự nghiệp vững vàng tại New Zealand", chị Thủy bộc bạch.

Chương trình Học bổng NZSS 2024

Chương trình học bổng NZSS năm nay mang đến các suất học bổng hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên tại một trong 18 trường trung học hàng đầu New Zealand. Đây là chương trình tiếp nối thành công của sự kiện Ngày hội Giáo dục New Zealand diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.000 phụ huynh và học sinh.

Chia sẻ về Học bổng NZSS, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Bà Tredene Dobson đánh giá cao vai trò quan trọng của học bổng trong mối quan hệ giáo dục song phương. "Chúng tôi rất vui mừng với những kết quả đạt được kể từ khi học bổng NZSS ra mắt. Qua các năm, chúng tôi nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển chất lượng từ học sinh Việt Nam. Những bạn trẻ đạt học bổng đã tiếp tục gặt hái những thành tích rất ấn tượng tại New Zealand. Chúng tôi vô cùng tự hào được đóng góp vào những thành công trên con đường học thuật của họ. Chúng tôi mong rằng các em không chỉ học tập thật tốt ở New Zealand mà còn cùng với các bạn học sinh New Zealand đóng góp tích cực cho trường lớp và cộng đồng, từ đó cùng nhau hiểu hơn về khái niệm “công dân toàn cầu", Đại sứ Tredene Dobson chia sẻ.

Ông Ben Burrowes - Giám đốc khu vực Châu Á của ENZ, thể hiện sự hào hứng về chương trình học bổng NZSS trong năm 2024: "Học bổng NZSS được thiết kế để ngày càng có thêm nhiều học sinh Việt Nam tiếp cận và trải nghiệm nền giáo dục tiên tiến của New Zealand. Với cam kết duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giáo dục với Việt Nam, ENZ rất vui mừng tiếp tục triển khai chương trình NZSS trong năm nay."

"New Zealand là một quốc gia an toàn, hòa bình, và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, bao gồm cam kết đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Các lĩnh vực thế mạnh của chúng tôi bao gồm Bền vững, Hành động vì khí hậu, Đa dạng và Hòa hợp. Chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến thêm nhiều học sinh New Zealand và Việt Nam có cơ hội chia sẻ hành trình học tập với nhau trong năm 2024", ông Ben Burrowes chia sẻ.

Các ứng viên học bổng NZSS sẽ có các cơ hội khác nhau để theo đuổi mục tiêu học tập tại New Zealand. Điểm mới trong chương trình năm nay là các ứng viên nếu không đạt học bổng NZSS vẫn sẽ được trao thêm cơ hội thứ hai: Ban Học bổng sẽ tiếp tục cân nhắc các ứng viên này cho các học bổng khác từ các trường trung học New Zealand. Cơ chế xét tuyển kép này đảm bảo ứng viên có thể tối đa hóa cơ hội nhận học bổng khi nộp đơn ứng tuyển.

Học sinh trung học có nguyện vọng ứng tuyển học bổng NZSS cần đáp ứng các tiêu chí theo quy định, bao gồm điểm trung bình (GPA) từ 8 trở lên và chứng chỉ tiếng Anh tương đương với IELTS 5.0. Tham khảo chi tiết về chương trình Học bổng NZSS 2024 và các hướng dẫn nộp đơn ứng tuyển tại trang web chính thức: https://nzschoolscholarships.com.vn/