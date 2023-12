Gọng kính lão lên xu hướng nhờ Bella Hadid, tlinh và Phương Ly "bắt trend" cực khéo

HHT - Kiểu gọng kính lão mang hơi thở xu hướng Y2K trở nên thịnh hành vào khoảng nửa năm đổ lại đây. Dàn sao đình đám từ Á sang Âu đều thử sức với mẫu phụ kiện hot hit làm điểm nhấn cho diện mạo hằng ngày.

Thời trang là vòng tuần hoàn thần kỳ, những item từng thịnh hành những năm 2000 nay lại được các tín đồ thời trang tái lăng xê, mang theo hơi thở hiện đại. kính Bayonetta là một ví dụ điển hình.

Tên gọi Bayonetta của mẫu kính đến từ một tựa game nổi tiếng cùng tên. Nhân vật nữ chính trong trò chơi ghi dấu ấn với diện mạo cá tính cùng kiểu gọng kính đặc trưng. Bayonetta được nhận định là nguồn cảm hứng, tham chiếu lớn nhất cho các phiên bản biến tấu sau này.

Sau thời gian dài im ắng, kính Bayonetta có cú lộn ngược dòng ngoạn mục vào năm 2023. Được biết, mẫu kính này “nhen nhóm” sự trở lại của mình vào khoảng đầu năm nay nhờ IT girl Bella Hadid và nhà mốt Miu Miu.

Tính tới hiện tại, kính Bayonetta chứng minh sức hút của mình với hơn 35 triệu lượt xem trên TikTok. Cùng với đó là sự lăng xê nhiệt tình của nhiều sao Á - Âu từ diện mạo đời thường cho tới sân khấu, MV.

Sự tái thịnh hành của mẫu kính này được nhận định đến từ khả năng biến hóa đa dạng của chúng. Đối với các tín đồ Y2K, kính Bayonetta với nhiều màu sắc giúp thể hiện rõ tinh thần nổi loạn, tinh nghịch.

Trong khi đó, kính Bayonetta mảnh/ không gọng với màu sắc trung tính lại là phụ kiện must have đối với các tín đồ của xu hướng Quite Luxury (giàu ngầm) hay Geek Chic (mọt sách sành điệu).

Gentle Monster cũng nhanh chóng bắt sóng, góp phần phục hưng xu hướng kính lão khi kết hợp cùng thương hiệu phụ kiện thời trang Pháp D'heygere. BST "trình làng" vào khoảng giữa năm 2023 gây sốt với sự kết hợp ấn tượng giữa kính mắt và trang sức cao cấp.