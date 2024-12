Hải Đăng Doo tổ chức fan meeting đầu tiên cùng khán giả TP.HCM, sẽ công bố dự án mới

HHT - Hải Đăng Doo dự kiến tổ chức buổi fan meeting đầu tiên tại TP.HCM vào đầu năm 2025, fan đồng loạt gọi tên một "anh trai" cho vị trí MC.

Trên trang cá nhân, Hải Đăng Doo vừa chia sẻ poster hé lộ thời gian, địa điểm diễn ra buổi họp mặt với chủ đề "Ngọn Hải Đăng" cùng fan: "Cuối cùng ngày chúng ta cùng đi tắm biển đã tới rồi Bebe (FC của Hải Đăng Doo) ơi". Buổi fan meeting đầu tiên của trai đẹp sinh năm 2000 dự kiến được tổ chức vào ngày 11/1/2025 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM. Không chỉ hé lộ sẽ có nhiều nghệ sĩ tới chung vui, Hải Đăng Doo còn cho biết "có thể là ra mắt thêm gì đó nữa" khiến fan thích thú.

Đáng chú ý, trước nhiều bình luận mong muốn mang fan meeting về Thủ đô, Hải Đăng Doo bật mí "đây mới chỉ là bắt đầu thôi", hành trình giao lưu cùng fan sẽ có điểm dừng chân tại Hà Nội.

Sau thông báo trên cùng lịch mở bán vé, người hâm mộ đang hào hứng đặt lịch chuẩn bị bước vào cuộc đua "săn vé". "Anh trai" Ali Hoàng Dương góp vui, ghen tị khi dàn "Say Hi" liên tục mở fan meeting. "Chiến thần ngoại giao" NICKY cũng được khán giả "réo tên" cho câu hỏi "Ai sẽ là host của Ngọn Hải Đăng?": "Trong MV của WEAN thì Doo mới giựt hoa của NICKY, ko biết ẻm có chịu nhận lời làm host không nữa", "Tui nhớ là hình như NICKY có nói mục đích tham gia Say Hi của ảnh là được "góp mặt" hay là làm MC của 29 cái fan meeting đó, chắc ảnh sẽ làm host đó"...

Hậu tham gia Anh Trai "Say Hi", dàn nghệ sĩ trẻ gặt hái được nhiều thành công. Hải Đăng Doo từ khi ra mắt đã gây chú ý với ngoại hình điển trai, "sáu múi". Từ một Hot TikToker, Hải Đăng Doo dần thay đổi cái nhìn khi luôn thể hiện tốt nhiệm vụ trong các ca khúc.

Trong đó, dù gặp sự cố chấn thương nhưng thành viên nhóm HÚT vẫn "cháy" hết mình trên sân khấu, khoe vũ đạo và visual. Dừng lại ở Công diễn 3 trong sự tiếc nuối của khán giả, nhưng Hải Đăng Doo được khán giả đánh giá ngày càng tiến bộ về kỹ năng khi góp mặt từ You Had Me At Hello qua Người Tình Của Nắng.

Ngoài ra, với tính cách "hướng lung tung", Hải Đăng Doo còn để lại ấn tượng với những "tiểu phẩm" tương tác cực "dưỡng thê" cùng Pháp Kiều và Hùng Huỳnh. Sau chương trình, mỹ nam gốc Hà Giang thu hút thêm một lượng lớn người hâm mộ, khiến anh cực "sĩ" tại các đêm concert với nhiều dự án tiếp ứng xịn xò. Khán giả dành nhiều sự kỳ vọng cho giọng ca Gen Z sẽ chính thức ra mắt làng nhạc V-Pop trong thời gian tới.