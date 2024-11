Hải Tú đầy nổi loạn trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 27, ẩn ý sắp quay lại showbiz?

HHT - Hải Tú gây ngỡ ngàng khi phá bỏ hình ảnh "nàng thơ" quen thuộc. "Bạn gái tin đồn" của Sơn Tùng M-TP cũng có dòng trạng thái được cho là ẩn ý về việc qua trở lại showbiz.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 27, Hải Tú gây bất ngờ khi tung loạt hình có diện mạo khác lạ. "Nàng thơ" của Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong mái tóc ngắn nhuộm màu bạch kim, trang điểm sắc sảo. Cô diện trang phục tôn dáng tông màu tím, lăng xê xu hướng tất đỏ.

Bộ hình thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác sau vài giờ đăng tải. "Sếp" Tùng dù không theo dõi cũng đã nhanh chóng "thả tim" cho "nàng thơ".

Ít ngày sau, Hải Tú tiếp tục "thả xích" tạo hình mới cực ngầu. Trong loạt hình chân dung giả film, sao nữ sinh năm 1997 mặc áo sơ mi trắng cài kín, trang điểm tông hồng. Nhiều phụ kiện bạc giả ở vị trí môi, mắt, mũi tạo điểm nhấn cho giao diện nổi loạn của Hải Tú.

Hải Tú được giới thiệu tới khán giả Việt với vai trò là nghệ sĩ độc quyền trực thuộc M-TP Entertainment (công ty của Sơn Tùng M-TP) từ năm 2020. Nữ diễn viên 9X được định hướng xây dựng hình ảnh nàng thơ, giản dị. Vì thế, loạt tạo hình táo bạo thời gian gần đây khiến khán giả trầm trồ.

Cùng dòng caption ẩn ý: "…and the celebration continues! Get ready for MORE" (tạm dịch: Và lễ kỷ niệm tiếp tục. Hãy sẵn sàng cho nhiều điều hơn nữa), netizen cho rằng đây có thể là động thái "nhá hàng" về sự trở lại của Hải Tú.

Trong suốt 4 năm "đầu quân" về công ty của Sơn Tùng M-TP, Hải Tú không có nhiều hoạt động nghệ thuật. Hải Tú chỉ thực hiện một số bộ ảnh tạp chí, đóng vai chính trong 2 MV của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, Hải Tú vẫn luôn là cái tên được netizen quan tâm theo dõi do các đồn đoán về mối quan hệ tình cảm giữa cô và Sơn Tùng M-TP.