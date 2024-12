Hạng vé cao cấp nhất concert ATSH D-3 gây thất vọng, fan mong trời không mưa

HHT - Hạng vé Premier Lounge của concert ATSH D-3 gây thất vọng vì thiết kế không như mong đợi. Khán giả chỉ mong thời tiết thuận lợi, "trộm vía" không mưa để tận hưởng trọn vẹn concert tối nay.

Không khí sôi động trước đêm concert Anh Trai "Say Hi" D-3 đang tràn ngập tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Dù trời mưa, các fan vẫn hào hứng xếp hàng từ sớm. Ban tổ chức cũng ghi điểm khi phát ô miễn phí cho khán giả, nhiều người để lại lời khen cho ban tổ chức: "Phát cái ô to đùng thế này cảm anh chị staff nhiều".

Tuy nhiên, khu vực Premier Lounge lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trước đó, khi mở bán, nhiều khán giả kỳ vọng khu vực này sẽ mang đến trải nghiệm đỉnh cao với tầm nhìn trực diện sân khấu. Nhưng thực tế, vị trí Premier Lounge lần này lại nằm hai bên sân khấu, khiến không ít fan thất vọng.

Một số người chia sẻ lo lắng: "View chéo góc lại thấp, sợ bị khuất bởi fanzone". Hình ảnh dựng sân khấu và khu vực Premier Lounge lan truyền trên mạng xã hội tiếp tục làm dấy lên tranh luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng: "Thay vì đứng hay ngồi, giờ có thêm cái bàn, thấy hối hận ghê".

Dẫu vậy, một số ý kiến khác lại cho rằng lợi ích của Premier Lounge không chỉ nằm ở vị trí mà còn ở việc được giao lưu với nghệ sĩ và nhận quà cùng dịch vụ ăn uống.

Ngoài tranh cãi về khu vực chỗ ngồi, thời tiết lạnh giá cũng trở thành chủ đề bàn tán. Một fan hài hước chia sẻ: "Ngồi chỗ này đêm nay gió quật vài nhát là rét run". Việc dự báo thời tiết có mưa cũng khiến nhiều fan lo lắng, mong trời không mưa để các nghệ sĩ có thể trình diễn an toàn: "Trộm vía tối nay lạnh cũng được, chỉ cần đừng mưa sân khấu trơn thì khổ mấy anh".

Hiện tại, hình ảnh các fan chia sẻ về không khí concert Anh Trai "Say Hi" đang được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Việc có mặt đầy đủ dàn "anh trai" với các fan đã là niềm vui lớn. Mọi người đều kỳ vọng sẽ có đêm concert "đã cái tai" sau thời gian chờ đợi.