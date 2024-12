Hành trình 24 giờ làm "tổng tài" của Dương Domic: Đẹp từng khung hình nhưng "tẻn tẻn"

HHT - Dương Domic là một trong những anh trai gây sốt MXH trong 24 giờ qua, kể từ khi lên đường bay đến Hà Nội để chuẩn bị cho concert Anh Trai "Say Hi" D-3.

Những hình ảnh về Dương Domic trong 24 giờ vừa qua, kể từ khi dàn anh trai lên đường bay ra Hà Nội để chuẩn bị cho concert Anh Trai "Say Hi" D-3 đang gây sốt trên MXH. Trước đó trên trang cá nhân, chủ nhân bản hit Tràn Bộ Nhớ khẳng định sẽ mang đến hình tượng mới, không để cho khán giả hay ê kíp tổ chức có cơ hội "tạo meme" nữa.

Dương Domic xuất hiện vào giữa trưa 4/12 với áo vest đen khoác ngoài, mái tóc vàng bắt mắt và cặp kính đen. Nhiều Dopamine (FC của Dương Domic) gọi anh chàng là tổng tài khi có ngoại hình vượt trội so với các anh trai khác (vốn mặc áo thun của Anh Trai "Say Hi"). Những hình ảnh của Dương Domic tại sân bay trở thành chủ đề đạt tương tác cao trên MXH.

Mãi khi lên đến máy bay, anh chàng lại trở về với nét "vô tri" thường thấy, tranh thủ nghịch ngợm ghế ngồi hạng thương gia của mình.

Khi đã đến Hà Nội, Dương Domic tiếp tục cùng anh em di chuyển về điểm tập kết. Trên các chuyến xe buýt 2 tầng, hình ảnh Dương Domic nổi bật khiến khán giả xuýt xoa. Tuy nhiên một lần nữa, trái ngược với ngoại hình cao to, chuẩn "tổng tài bá đạo", Dương Domic lại tỏ ra vô cùng hài hước, còn có khoảnh khắc nhắc fan đội mũ bảo hiểm cùng Captain bên dưới.

Sang ngày 5/12, Dương Domic cùng các anh trai có lịch trình viếng Lăng Bác. Những khoảnh khắc nam ca sĩ nghiêm trang xếp hàng tại địa điểm được chia sẻ rầm rộ. Có lúc, Dương Domic đứng im để chờ đợi, hay dùng áo để che nắng vô cùng đáng yêu, trái ngược hẳn với hình tượng tổng tài đang cố gắng tạo dựng. Trong một video, khi được fan gọi là "tổng tài", Dương Domic tỏ ra vô cùng thích thú.

Trong concert Anh Trai "Say Hi" D-3 tới đây, khán giả hy vọng Dương Domic sẽ mang một số ca khúc solo lên sân khấu, bao gồm Tràn Bộ Nhớ và hit "top 1 trending" Mất Kết Nối. Ngoài ra, ca khúc Làn Ưu Tiên của nhóm nhạc dự án MOPIUS có anh chàng tham gia cũng được trông chờ sẽ có sân khấu riêng tại đêm diễn.