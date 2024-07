Hari Won lần đầu đóng phim Hàn, không dám kể với Trấn Thành vì sợ bị cắt vai

HHT - Mới đây, Hari Won đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đầy gai góc, trang điểm đậm. Đây chính là hình tượng của cô trong phim điện ảnh "My Sweet Monster".

Bộ phim My Sweet Mobsterdo Hàn Quốc sản xuất và sẽ chiếu trên đài JTBC. Nhân vật do Hari Won đảm nhận có tên Ta Woan. Đạo diễn của phim là Kim Young-hwan và Kim Woo-hyun. My Sweet Mobster còn có sự tham gia của các diễn viên Uhm Tae-goo, Han Sun-hwa, Kwon Yu...

Lần đầu tiên tham gia một bộ phim do ê-kíp Hàn Quốc sản xuất, Hari Won cho biết bản thân cảm thấy hào hứng dù chỉ đóng vai khách mời (cameo). Cô không đặt nặng vấn đề tiền bạc, quan trọng nhất là việc học hỏi được những kỹ năng mới cần thiết cho sự nghiệp diễn xuất.

Vì vai diễn của Hari Won là một người cầm đầu sừng sỏ nên tạo hình nhân vật phải thật mạnh mẽ, gai góc. Dù ban đầu đôi bên đã thống nhất được hình ảnh nhưng cuối cùng khi Hari sang Hàn chuẩn bị quay phim, đoàn phim phải gấp rút tìm phương án thay thế khác.

Đạo diễn cho biết, vẻ ngoài xinh đẹp, hiền lành của Hari Won lần này lại thành trở ngại của cô khi biến hóa thành nhân vật ông mong muốn. Chính vì thế, ê-kíp trang điểm quyết định sẽ “làm lố” hơn bình thường một chút để cân bằng lại nét hiền dịu của Hari và sự gai góc của nhân vật Ta Woan.

Hari Won cho biết quá trình trang điểm, làm tóc cần khá nhiều thời gian. Bởi vì phải làm kiểu tóc quá cầu kỳ, qua nhiều khâu xử lý khiến tóc của Hari đều bị hư hết khiến mọi người khá quan ngại. Tuy nhiên, kiểu tóc mới cùng việc trang điểm đậm, thay đổi phong cách ăn mặc đã nhận được cái gật đầu từ đạo diễn.

Bà xã Trấn Thành chia sẻ, cô khá bất ngờ khi được phó đạo diễn đích thân mời tham gia phim. Bởi thời điểm cả hai từng làm việc chung đã cách đây khá lâu.

Đặc biệt, để hóa thân thành nhân vật trong My Sweet Mobster, Hari Won phải học thêm tiếng Thái Lan. Nhân vật Ta Woan là một "đàn chị" nên phần thoại của Hari Won phải thể hiện được tính hung hăng, đe dọa. Nữ diễn viên cho biết đây là trải nghiệm chưa từng có trước đây của mình.

Trấn Thành, ông xã của Hari Won, là người đứng sau các phim điện ảnh rất thành công như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai. Nhưng Hari Won cho biết, cô không chia sẻ với Trấn Thành chi tiết về phim mình đóng. Lý do đáng yêu nữ diễn viên đưa ra là: “Nếu nói trước đến lúc phim lên sóng bị cắt đi thì quê lắm”.

Chính vì thế, Trấn Thành chỉ được xem những phân cảnh có vợ mình sau khi phim đóng máy. Trấn Thành cũng có đưa ra những góp ý cho Hari Won sau khi xem xong để lần sau cô có thể làm tốt hơn. Hari Won chia sẻ, cô không muốn dựa dẫm quá nhiều vào chồng của mình.