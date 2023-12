Hậu thông báo sẽ tổ chức đám cưới cuối năm nay, VP Bá Vương ra mắt MV "Xương Rồng"

HHT - Tiếp nối chuỗi dự án âm nhạc trong năm 2023, VP Bá Vương trở lại cùng 7 câu chuyện đặc biệt ý nghĩa trong MV "Xương Rồng". Sản phẩm chất chứa suy nghĩ của nam ca sĩ về hiện tại.

Trước đó, vào ngày 29/11, VP Bá Vương khiến nhiều người bất ngờ khi công khai bạn gái trong triển lãm cá nhân "Why me? Find me!". Nam ca sĩ cũng tiết lộ dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

VP Bá Vương cho biết những sản phẩm âm nhạc của anh trong năm 2023 có sự hỗ trợ của bạn gái về ý tưởng. Cô là người thuyết phục VP Bá Vương liên tiếp đầu tư 2 triển lãm ngoài trời và trong nhà để quảng bá cho âm nhạc của mình. Trước đây, các sản phẩm của VP Bá Vương thường tập trung khai thác tính cá nhân và sự "quái" của anh trong âm nhạc. Còn với MV "Xương rồng" lần này, nam ca sĩ kể câu chuyện của những mảnh đời kém may mắn trong xã hội với cái nhìn lạc quan, tích cực.

Xương Rồng là ca khúc thứ 4 trong triển lãm - album WHY ME FIND ME của VP Bá Vương. Nội dung MV Xương Rồng kể về 7 nhân vật quyết vượt qua những thiếu sót và nỗi đau để tiếp tục đứng lên, đi tiếp. Họ mạnh mẽ tựa như loài xương rồng trong sa mạc - đứng giữa không gian khô cằn nhưng vẫn vẫn tràn đầy sức sống.

Trong MV, khán giả lần lượt tiếp cận với 7 nhân vật: Chàng ca sĩ chơi piano (VP BAVUONG) nhưng bị thiếu sự đồng cảm, không được công nhận; cô bé khiếm thị (bé Hoa) thiếu đi đôi mắt tinh tường; nghệ sĩ drag queen bị phân biệt, không được chấp nhận dù rất tài năng… Bốn nhân vật khác cũng đại diện cho những hoàn cảnh thường thấy trong xã hội: Cô gái bị bạo lực gia đình, bạn học sinh bị bắt nạt nên mất tự tin vào bản thân, anh công nhân lao động thiếu thốn về vật chất, bệnh nhân ung thư thiếu đi sức khỏe.

Dù thể hiện nhiều câu chuyện bất hạnh trong cuộc sống, song MV không mang đến cảm giác bi lụy cho người xem. Các nhân vật đều tìm được niềm vui và ánh sáng trên hành trình cuộc đời mình. VP BAVUONG muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người rằng ai cũng có những thiếu sót, những nỗi đau khác nhau, nhưng đừng vì vậy mà tự ti trái lại hãy yêu thương, trân quý bản thân.