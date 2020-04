Các siêu anh hùng Marvel phải lùi bước trước COVID-19, trận chiến phim Tết 2021 cực căng!

Sau khi thông báo lùi ngày khởi chiếu của Black Widow, cuối cùng thì Disney và Marvel cũng đã chốt được lịch ra mắt của một loạt phim mới thuộc giai đoạn 4. Sở dĩ Black Widow chần chừ mãi mới quyết định phải lui một bước để né COVID-19 bởi đây là tác phẩm mở màn của vũ trụ điện ảnh Marvel giai đoạn 4, lùi phim này có nghĩa là loạt phim phía sau phải dịch chuyển theo vì các phim thuộc MCU đều có liên kết chặt chẽ với nhau.

Phần lớn phim thuộc giai đoạn 4 của MCU đều lùi lịch chiếu

Theo như lịch chiếu mới mà Marvel công bố thì Black Widow sẽ thế chỗ cho The Eternals và cứ như vậy, mỗi phim lại lùi một bước vào đúng ngày phát hành dự kiến của phim kế tiếp. Kết quả là chúng ta sẽ có những cột mốc sau để mong chờ:

Black Widow: 6/11/2020

The Eternals: 12/2/2021

Shang-Chi: 7/5/2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 5/11/2021

Thor Love and Thunder: 18/2/2022

Black Panther 2: 8/5/2022 (không thay đổi)

Captain Marvel: 8/7/2022

Black Widow lùi đến tháng 11 năm nay

Ngoài ra, Disney cũng đã công bố lịch chiếu mới của một loạt bom tấn hãng này. Mulan sau khi lỡ hẹn khán giả vào tháng 3 vừa rồi nay đã chốt cuộc hẹn mới vào 24/7 năm nay. Phim thám hiểm Jungle Cruise dựa theo trò chơi cùng tên thì lùi từ Hè năm nay sang năm 2021, nhường chỗ cho Mulan tung hoành. Chắc chắn Disney cũng như Marvel chịu thiệt hại không nhỏ về quyết định dịch chuyển này, nhưng biết làm sao được khi cả thế giới cùng chao đảo vì COVID-19 thì các siêu anh hùng cũng đâu thể tránh.

Hai bom tấn của Disney cũng phải né COVID-19

Riêng tại phòng vé Việt Nam, có thể thấy trận chiến phim Tết 2021 sẽ vô cùng gay cấn. Bởi hai bom tấn Việt dự kiến chiếu mùa Hè là Trạng Tí và Lật Mặt 5 đều quyết định chuyển sang chiếu Tết năm sau. Giờ lại thêm bộ phim sáng giá của vũ trụ điện ảnh Marvel là The Eternals nhập cuộc nữa thì phòng vé Việt năm sau sẽ vô cùng xôm tụ.

