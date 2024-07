Hiệu ứng Chicken on head khiến dân mạng thích mê, ai "bắt trend" nhanh nhất?

HHT - Vũ trụ Tóp Tóp gần đây bị “xâm chiếm” bởi chiếc trend sử dụng hiệu ứng “Chicken on the head” vô cùng hài hước. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cặp đôi Ninh Dương Story và diễn viên Nguyên Thảo cũng không thể bỏ lỡ chiếc trend này.

Trào lưu "Chicken on the head" gây bão gần đây trên Tóp Tóp được thực hiện trên nền nhạc của bộ phim hoạt hình Shaun The Sheep. Chiếc trend đang “quậy tung” mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai, vui nhộn, kèm theo đó là những màn hất đầu, “chạy trốn” chú gà vô cùng hài hước của netizen.

Những màn “đu trend” của các netizen đã thu về hàng nghìn lượt xem đến hàng triệu lượt thả tim trên TikTok. Không thể cưỡng lại sức hút của chiếc trend “cười ra nước mắt” này, dàn sao Việt như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cặp đôi Ninh Dương và gia đình Salim, bé Lôi Con, diễn viên Nguyễn Thảo hay Á hậu Bùi Khánh Linh cũng đồng loạt “đu trend”.

Trào lưu “Chicken on head” hiện vẫn đang là giai điệu gây "ám ảnh" trên TikTok và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới. Không chỉ dễ thực hiện một mình, chiếc trend này còn vui nhộn và đáng yêu gấp bội khi thực hiện cùng hội “cạ cứng”. Vì thế, trào lưu được các hội bạn thân ưu ái “lăng xê” tích cực bởi độ hài hước “không lối thoát”.