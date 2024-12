HIEUTHUHAI cực bảnh, cùng các "Anh Trai Say Hi" giao lưu với đoàn viên, thanh niên

HHT - Sáng 6/12, dàn "anh trai" của "Anh Trai Say Hi" đã có mặt tại trụ sở Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

Ngày 6/12, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có buổi gặp gỡ với DatVietVAC và các nghệ sĩ trẻ trong Anh Trai “Say Hi”. Một nửa dàn "anh trai" của chương trình xuất hiện, sáng bừng trong từng khung hình, không quên "ký ù" cho người hâm mộ.

Đặc biệt, NEGAV cũng xuất hiện trong buổi gặp mặt. Đây là lần xuất hiện chính thức của anh sau thời gian dài "ở ẩn" sau ồn ào. Giọng ca Mình Anh Thôi gầy đi thấy rõ, không còn "má bánh bao", trầm hơn trước đây.

Đầu chương trình, dàn "anh trai" đã có "tiết mục văn nghệ" nhỏ, hướng dẫn các Đoàn viên, thanh niên tại hội trường "đu trend" Catch Me If You Can. Mọi ánh mắt đổ dồn về NEGAV - thành viên "team tiểu học" đã cùng làm nên bản hit này, một cách tự nhiên biến anh trở thành "thầy giáo chính". Ban đầu, NEGAV chỉ nhún nhảy đơn giản theo nhạc, sau đó anh tự tin tiến lên "dẫn đội".

Chiều 6/12, các "anh trai" sẽ trở lại Sân vận động Mỹ Đình để tiến hành tổng duyệt và rất có thể sẽ xuất hiện ở bên ngoài để giao lưu với người hâm mộ tại khu vực dựng photobooth hoặc food truck. Tối 7/12, concert Anh Trai "Say Hi" sẽ chính thức diễn ra. Tạm nghỉ 1 ngày, dàn sao sẽ tụ hội để "cháy nốt" trong D-4 tổ chức vào 9/12.