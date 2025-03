Hit của SOOBIN giờ lạ lắm, từ "Dancing In The Dark" thành "Dancing For The Food"

HHT - Từ hoa hồng đến xoài, từ xoài đến hamburger - "Dancing In The Dark" của SOOBIN không chỉ gây sốt mà còn đang tạo nên trào lưu "Dancing For The Food" đầy hài hước.

Sau khi ra mắt, MV Dancing In The Dark của SOOBIN nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, không chỉ bởi giai điệu cuốn hút mà còn nhờ phân cảnh truyền hoa hồng đầy lãng mạn trong MV. Tuy nhiên, ca khúc này lại được dàn Anh Tài "xào nấu" theo nhiều cách khác nhau, khi liên tục thay đổi đạo cụ và mang đến những phiên bản mới không thể độc lạ hơn khiến netizen cười ná thở. Từ hoa hồng chuyển thành xoài, đến hamburger, Dancing In The Dark giờ đây không chỉ là một bản hit mà còn trở thành trào lưu "Dancing For The Food". Là bộ đôi mở màn, SOOBIN và Kay Trần đã tái hiện lại phân cảnh truyền hoa hồng đầy lãng mạn. Tuy nhiên, thay vì hoa hồng, xoài là lựa chọn thay thế. Dù khác biệt về đạo cụ, nhưng sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai vẫn khiến người xem thích thú. Nhiều khán giả để lại bình luận: "Xoài chua không quan trọng, hai người phát đường như vậy là đủ rồi". Trong một đoạn video "diễn tập", Kay Trần bất ngờ cắn luôn miếng xoài khi nhập vai, sau đó ngại ngùng bỏ chạy. Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ bật cười và để lại những bình luận hài hước: "Cứ ngại là chạy như vậy đó hả Tin Trần", "Cái nụ cười của ổng còn mắc cười hơn cả content này nữa"... Một số khán giả cũng thắc mắc: "Vậy là miếng xoài này ngậm bao nhiêu lần rồi". Không thể ngồi yên, BB Trần và Bùi Công Nam nhanh chóng "đáp trả" với một phiên bản mới, thay thế xoài bằng... bánh hamburger. Sự chênh lệch chiều cao giữa hai nghệ sĩ khiến phần truyền bánh trở nên khó khăn, tạo ra nhiều khoảnh khắc hài hước. Một fan để lại bình luận: "Game này khó nha bro, khó nha Nam Bùi". Neko và Tăng Phúc cũng góp mặt với phiên bản riêng. Thay vì những phân cảnh "lăn lộn", Neko bất ngờ "tương tác vật lý" với Tăng Phúc khi "Hải Ly" đang chuẩn bị diễn với lát mận trên môi, tạo nên "phiên bản cảm lạnh nhất nãy giờ" trong mắt các fan. Dàn "Say Hi" lên đồ đi tổng duyệt, liệu có "đẳng cấp" hơn 4 concert trước? Tổng duyệt concert ATSH D-5: Dàn Anh Trai đọ trang phục, JSOL quyết "hơn hẳn" Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp