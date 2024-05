Hồ Ngọc Hà đeo trang sức tiền tỷ, dự tiệc đón tin vui cùng dàn mỹ nhân Việt

HHT - Hồ Ngọc Hà vừa được công bố trở thành Bạn thân thương hiệu trang sức xa xỉ. Nhiều sao Việt đã có mặt để chúc mừng nữ ca sĩ như: Ca sĩ Noo Phước Thịnh, siêu mẫu Lan Khuê, ca sĩ Bảo Anh, diễn viên Kaity Nguyễn...

Hồ Ngọc Hà diện bộ đầm xuyên thấu quyến rũ, xuất hiện rạng rỡ bên ông xã - diễn viên Kim Lý.

Đại diện thương hiệu, ông Jeffrey Hang công bố: “Chúng tôi rất vui mừng khi được chính thức công bố nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã trở thành Friend of The House For Bulgari Vietnam (Bạn thân thương hiệu của Bulgari tại Việt Nam). Chúng tôi lựa chọn Hồ Ngọc Hà vì cô ấy có sự đột phá, táo bạo, luôn là người dẫn dắt xu hướng. Bên cạnh tài năng, cô ấy còn là một biểu tượng thời trang. Điều đó đã giúp chúng tôi trở thành một người bạn của Hồ Ngọc Hà. Chào mừng Hồ Ngọc Hà bước vào gia đình của Bulgari. Hy vọng đây sẽ bước khởi đầu và trong tương lai chúng ta sẽ có mối quan hệ lâu dài với nhau.”

Hồ Ngọc Hà cho rằng thương hiệu đã nhìn thấy ở cô hình ảnh, phong cách mạnh mẽ, luôn luôn đổi mới, phù hợp với những gì mà họ hướng tới. Nữ ca sĩ cho biết sẽ cố gắng hơn nữa trong hành trình sắp tới.

Hồ Ngọc Hà cũng là sao Việt duy nhất trở thành “Bạn thân thương hiệu” của hai thương hiệu toàn cầu tính đến thời điểm hiện tại (năm ngoái là Gucci).