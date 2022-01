Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Kim Duyên và dàn người đẹp Việt khoe nhan sắc rạng rỡ tại Dubai

HHT - Trong khuôn khổ Triển lãm Thế giới World EXPO tại Dubai, show diễn thời trang “Dòng chảy bất tận - The Eternal Flow” đã diễn ra thành công với sự tham gia của dàn người đẹp: Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Kim Duyên, Hoàng My, Mâu Thủy, Lệ Hằng…

Đúng như tên gọi Dòng chảy bất tận - The Eternal Flow, show thời trang đã giới thiệu 3 BST vừa mang đậm yếu tố truyền thống, vừa kết hợp đan xen vẻ đẹp hiện đại tới bạn bè quốc tế.

Mở màn đêm diễn là BST thời trang Áo dài tơ tằm Những Giấc Mơ của NTK Vũ Việt Hà. Á hậu Kim Duyên xuất hiện rạng ngời trong vai trò first face. Đây là lần đầu tiên Kim Duyên tham gia trình diễn thời trang sau khi khép lại hành trình ở Miss Universe 2021.

BST Mosaics of Vietnam của NTK Diego Chula cũng nhận được sự tán dương từ phía khán giả yêu thời trang. Quay trở lại sàn diễn sau thời gian vắng bóng, Á hậu Hoàng My làm first face cho bộ sưu tập này. Cô khoe kỹ năng catwalk chuyên nghiệp dù đã 6 năm không xuất hiện trong các show thời trang.

Xuất hiện với vai trò vedette trong BST Mosaics of Vietnam, Hoa hậu H’Hen Niê chiếm trọn spotlight với thần thái cùng vóc dáng nổi bật.

Hoa hậu H’Hen Niê cũng chính là đại sứ hình ảnh của chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận - The Eternal Flow với những hoạt động và hành trình ý nghĩa nhằm quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Á hậu Mâu Thuỷ mở màn cho BST Hái Mơ của NTK Lý Quí Khánh. Tại sự kiện lần này, NTK Lý Quí Khánh giới thiệu gần 30 thiết kế đến với khán giả quốc tế.

Á hậu Lệ Hằng là vedette kết thúc show diễn.