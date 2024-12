Hoa hậu Thanh Thủy "đu trend" đập kiện hộp mù Baby Three siêu dễ thương

HHT - Bên cạnh việc là một “nữ hoàng sắc đẹp” với ngôi vị Miss International 2024, Hoa hậu Thanh Thủy còn là một cô nàng Gen Z chính hiệu. Mới đây, video đập kiện “hộp mù” Baby Three được nàng hậu đăng tải trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của netizen.

Sinh năm 2002, là một Gen Z chính hiệu, Hoa hậu Thanh Thủy không bỏ qua những xu hướng nổi bật được giới trẻ vô cùng yêu thích.

Mới đây trên trang cá nhân, nàng hậu tung loạt ảnh chụp cùng 4 bé Baby Three 1000% siêu to, cực xịn xò khiến netizen không ngớt trầm trồ. Hoa hậu Thanh Thủy không ngại thể hiện sự yêu thích với nhân vật đang cực hot này: “Mê mấy ẻm lắm!” – Đương kim Hoa hậu Quốc tế chia sẻ.

Trước đó, Hoa hậu Thanh Thủy đăng tải video unbox hai “hộp mù” Baby Three với biểu cảm siêu dễ thương.

Baby Three là món đồ chơi mới hiện đang được nhiều bạn trẻ, người nổi tiếng nhắc đến và săn đón. Trên mạng xã hội TikTok, từ khóa "đập hộp Baby Three" tạo nên cơn sốt, thu hút hàng triệu lượt xem nhờ sự độc đáo và bất ngờ. Khác với mẫu búp bê Labubu phải xếp hàng hay đặt trước, Baby Three sở hữu mức giá hợp lý, dễ tiếp cận hơn và được bày bán rộng rãi tại nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội và TPHCM.

Khác biệt với búp bê Labubu vốn chỉ có một hình dáng cố định, mỗi mẫu đồ chơi Baby Three lại được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ chính các loài động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo…

Hoa hậu Thanh Thủy sở hữu 4 mẫu Baby Three 1000%, trong đó có chú thỏ hồng thuộc bản secret (bí mật), có tỉ lệ bóc được khá thấp. Bốn hộp Baby Three 1000% có kích thước 60 cm nằm trong một kiện nguyên tem, có giá trị tham khảo trên thị trường vào khoảng 14 triệu đồng.