Hoa hậu Thùy Tiên sang New York tham dự show thời trang có Jisoo BLACKPINK

HHT - Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên khiến người hâm mộ thích thú với những hình ảnh tại New York Fashion Week. Sự kiện mà nàng hậu được mời tham gia có sự xuất hiện của Jisoo (BLACKPINK).

Hoa hậu Thùy Tiên vừa được hãng thời trang Tommy Hilfiger mời tham dự New York Fashion Week. Tại show diễn, Thùy Tiên đã có dịp gặp mặt dàn nghệ sĩ đình đám Hàn - Thái như: Jisoo BLACKPINK, Fourth, Pond Naravit, Phuwin, Gemini của nhà GMMTV…

Jisoo BLACKPINK xuất hiện tại show diễn này trong một set đồ mang phong cách preppy. Màn xuất hiện của Jisoo trong khuôn khổ New York Fashion Week 2024 khiến giới truyền thông bất ngờ bởi phong cách giản dị thiên hướng cổ điển, tiện dụng của Tommy Hilfiger khác hoàn toàn với thương hiệu mà chị cả nhóm BLACKPINK làm Đại sứ thương hiệu như Dior.

Hình ảnh Jisoo trên đường phố New York, tài khoản chính thức của thương hiệu thể hiện sự yêu mến với Jisoo qua câu bình luận: We're crazy over you! (tạm dịch: Chúng tôi phát cuồng vì bạn!)

Tham dự show diễn, Thùy Tiên ăn diện đơn giản nhưng chỉn chu, năng động. Đến với sự kiện lần này, Nguyễn Thúc Thùy Tiên mong muốn giới thiệu, quảng bá cho bạn bè thế giới những hình ảnh xinh đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Sau chuyến công tác tại Mỹ, Thùy Tiên sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục lịch trình bận rộn. Được biết, tháng 11 sắp tới phim Linh Miêu mà Thùy Tiên đảm nhận vai trò diễn viên chính sẽ chính thức khởi chiếu, khán giả đang vô cùng mong chờ màn chào sân điện ảnh của người đẹp.