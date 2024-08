HHT - Rhyder và Captain đang là một trong những "cặp bài trùng" được yêu thích nhất Anh Trai "Say Hi", thân thiết không rời từ trên sân khấu đến ngoài đời thật.

HHT - Yubin (Wonder Girls) bất ngờ xuất hiện tại TRẺ concert. Nữ idol khiến fan Việt thích thú khi thể hiện vũ đạo bản hit "Tell Me" cùng Hoa hậu Hương Giang.