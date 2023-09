Hoàng Phương - Hương Ly: Đôi bạn thân đặc biệt trong giới mỹ nhân Việt

HHT - Nhắc đến “chuyện tình chị em” kín tiếng trong showbiz, 3 cặp đôi Khởi My - Kelvin Khánh, Diệu Nhi - Anh Tú và Puka - Gin Tuấn Kiệt thu hút nhiều sự quan tâm nhất.

HHT - Lâu lắm rồi Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới khoe ảnh ở phòng gym và nàng hậu cũng tiết lộ luôn lý do vì sao hai tháng qua cô không thể tới phòng tập.

HHT - Trong tập 1 "Fanpick", Đỗ Nam Sơn trình diễn 2 ca khúc Without You và See Tình (phiên bản tiếng Hàn và tiếng Việt). Phần thể hiện của thực tập sinh người Việt đang là đề tài nhận được hàng nghìn lượt tương tác.