Hoàng Thùy cảm ơn fan giữa drama, "chị đại" Thanh Hằng được các học trò ủng hộ

HHT - Loạt thị phi liên quan đến Á hậu Hoàng Thùy, ê-kíp sản xuất Miss Universe Vietnam 2024 và siêu mẫu Thanh Hằng được cư dân mạng hết sức quan tâm những ngày này. Nhiều đồng nghiệp trong showbiz cũng lên tiếng hoặc ngầm xác định quan điểm của mình về vụ việc.

Thanh Hằng được nhiều đồng nghiệp ủng hộ

Là "chị đại" đình đám của làng mẫu Việt, siêu mẫu Thanh Hằng (không nằm ngoài dự đoán) vẫn được nhiều đồng nghiệp, đàn em và nhất là các học trò ủng hộ. Dễ thấy, các "hậu bối" của cô trong The Face Vietnam, The New Mentor như Mạc Trung Kiên, Tường Vân, Ngọc Ánh, Kim Phương... đều lên bài ủng hộ sự xuất hiện của Thanh Hằng trong vai trò mới tại Miss Universe Vietnam 2024.

Bản thân Thanh Hằng cũng có hành động ngắn gọn nhưng được khen tinh tế, đó là đăng Story chụp lẵng hoa do đích thân chủ tịch Miss Universe Vietnam gửi tặng, cùng lời nhắn "Mr. V really wants you".

Ngoài các gương mặt trong lĩnh vực người mẫu, một số đồng nghiệp khác từng cộng tác với Thanh Hằng cũng không ngại lên tiếng, dù rằng không trực tiếp nêu thẳng vấn đề. Nhiếp ảnh gia Milor Trần là cái tên gây chú ý khi đăng lên trang Facebook cá nhân, gọi Thanh Hằng là "the one and only" (tạm dịch: chỉ một và duy nhất). Milor Trần đã nhiều lần hợp tác với Thanh Hằng trong nhiều bộ ảnh sắc sảo, gần đây là thông qua chương trình The New Mentor.

Hoàng Thùy đích thân cảm ơn khán giả

Hoàng Thùy không có nhiều đồng nghiệp, anh chị em thân thuộc trong ngành công khai đăng bài ủng hộ. Thế nhưng trong tình huống hiện tại, Hoàng Thùy lại đang được lòng fan và đông đảo khán giả đại chúng. Ở nhiều bài đăng, Hoàng Thùy đều nhận được lời động viên từ người hâm mộ. Không ít ý kiến khâm phục Hoàng Thùy ở chỗ dám đứng lên nói ra quan điểm, thẳng thắn và trực diện vì quyền lợi của bản thân.

Sau những ồn ào, nhất là sau khi Thanh Hằng đăng Story "lẵng hoa", Hoàng Thùy cũng đăng cập nhật mới trong một nhóm về hoa hậu có hơn 300.000 thành viên. Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả, những người luôn ủng hộ cô. "Thùy vẫn sẽ mãi luôn học hỏi và nỗ lực, để đến một ngày nào đó được Mọi Người chấp nhận và yêu quý", Hoàng Thùy cho biết.

Miss Universe Vietnam 2024 sẽ đi về đâu?

Bất chấp loạt thị phi bủa vây, cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 vẫn tiếp tục tiến hành lịch trình như bình thường. Vòng Sơ khảo trực tiếp tại TP.HCM đã được tổ chức, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật đến thử sức. Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2024, với mục đích tìm ra đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2024 tại Mexico.