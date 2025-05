Học ngay Triệu Lộ Tư tuyệt chiêu chọn quần bảo hộ để mặc váy ngắn mà không lo lắng

HHT - Triệu Lộ Tư làm thế nào mà tự tin mặc váy siêu ngắn lên sân khấu, còn bị gió thổi mà không hề gặp sự cố ngượng ngùng?

Lâu nay, chuyện sao nữ gặp sự cố với váy ngắn vẫn thường xuyên xảy ra. Dù đã cẩn thận mặc quần bảo hộ, nhưng nhiều sao nữ vẫn bị chỉ trích khi chẳng may váy ngắn bị kéo lên cao do thực hiện vũ đạo, do gặp gió lớn nên lộ quần bên trong. Chính vì thế mà các cô gái luôn căng thẳng thấy rõ khi mặc đồ ngắn, vừa nhảy vừa lo kéo váy xuống hoặc đưa tay che chắn để tránh sự cố.

Trong lễ hội âm nhạc Hồ Lô Quả mới đây, Triệu Lộ Tư được khen xinh tươi như nắng trong bộ váy vàng ngọt ngào, thần thái tươi tắn rạng rỡ không còn chút nào liên quan đến cô gái ốm yếu nhập viện cách đây 4 tháng. Tuy nhiên, kiểu váy suông và xòe rộng ở dưới, lại thêm chất liệu voan mỏng mảnh khiến ai cũng lo cô sẽ gặp rắc rối.

Quả thực là khi một cơn gió mạnh ngang qua, trang phục của Triệu Lộ Tư đã bay tung lên và nữ diễn viên đành bật cười ngượng ngùng. Những tưởng đây sẽ là vụ lộ hàng gây ồn ào, làm Triệu Lộ Tư bị chỉ trích nhưng ngược lại, khoảnh khắc này còn được netizen khen là rất dễ thương, đáng yêu.

Lý do khiến Triệu Lộ Tư không mất điểm dù bị tốc váy là nhờ cô rất khéo chọn quần bảo hộ. Thay vì kiểu quần bó sát như nhiều idol K-Pop vẫn mặc, nữ diễn viên lại mặc một chiếc quần hoặc chân váy màu trắng, dáng xòe rộng. Món đồ này vừa giúp bộ váy vàng nhìn bồng bềnh hơn, lại giúp nữ diễn viên tránh tuyệt đối sự cố hớ hênh.

Nhiều khán giả đã nhanh chóng khen Triệu Lộ Tư thông minh khi chọn được kiểu quần bảo hộ vừa dễ thương lại vừa an toàn và muốn tìm mua trang phục tương tự. Những thiết kế kiểu này có bán nhiều trên các sàn thương mại điện tử với giá khá mềm, giúp các cô gái từ bây giờ có thể mặc váy ngắn mà không lo lắng.