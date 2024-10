Học sinh sinh viên Việt Nam tiết lộ lý do chọn Đại học Monash tại Vietnam Open Day

Đông đảo học sinh, sinh viên và phụ huynh đã có cơ hội tìm hiểu về các chương trình học được công nhận toàn cầu và cộng đồng năng động tại Monash trong sự kiện Vietnam Open Day.

Sự kiện Vietnam Open Day của Đại học Monash (Úc) vừa được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM vào cuối tháng 10 với sự tham gia của đại diện từ mười khoa và đội ngũ Tuyển sinh Quốc tế của trường, mang đến cho hơn 400 người tham dự góc nhìn sâu sắc về nền giáo dục đẳng cấp thế giới của trường.

Hợp tác và Kết nối

Sự kiện Vietnam Open Day là cơ hội quý báu để HSSV Việt giao lưu trực tiếp với các đại diện của Đại học Monash, qua đó thu thập thông tin cần thiết và xây dựng các mối quan hệ có thể hỗ trợ cho hành trình học tập sau này.

Trúc, 21 tuổi, một sinh viên đang có ý định theo đuổi ngành quản trị kinh doanh, tham dự sự kiện với mục đích tìm hiểu về quy trình ứng tuyển và cách nhà trường chuẩn bị cho sinh viên bước vào lĩnh vực mình mong muốn: “Monash là ngôi trường có môi trường phù hợp với mình. Mình thấy những sinh viên mà trường đào tạo có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp, nên mình nghĩ đây là một ngôi trường tốt cho mình trong tương lai sau này."

Đa Dạng Khóa Học tại Đại học Monash

Đại học Monash không chỉ là một trong những trường đại học có nhiều chương trình đào tạo đa dạng nhất, mà còn là đại học cung cấp nhiều chương trình bằng kép nhất tại Úc. Ngoài ra, hầu hết các bằng cử nhân kéo dài ba năm tại Monash còn cho phép sinh viên học chuyên sâu ở hai lĩnh vực, tăng cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.

Anh Linh, một phụ huynh ở Hà Nội, đã tham dự sự kiện Vietnam Open Day của Monash để tìm hiểu thêm về các chương trình bằng kép của trường: “Con tôi hiện đang học lớp 11 tại Úc và rất quan tâm đến Monash. Trường có hai chuyên ngành mà cháu muốn theo đuổi: Kinh doanh và Công nghệ Thông tin, và cháu muốn học cả hai trong một chương trình bằng kép. Vì vậy, tôi tham dự Vietnam Open Day của Monash với hy vọng có thể hỏi trực tiếp về yêu cầu đầu vào cho chương trình này.”, anh chia sẻ.

Cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới

Đại học Monash nổi tiếng với cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới, được thiết kế để nâng cao trải nghiệm học tập và nghiên cứu cho sinh viên. Trường liên tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng hiện đại và tài nguyên phong phú, bao gồm phòng học, phòng thí nghiệm và thư viện, tạo ra môi trường lý tưởng cho sinh viên trong việc học tập và nghiên cứu.

Mỹ An, sinh viên giành được giải thưởng Monash vì những thành tích xuất sắc trong học tập, chia sẻ lý do mình chọn Monash: “Có cả lý do cá nhân và lý do khách quan khiến em chọn Monash. Monash là một thành viên của Nhóm tám trường đại học hàng đầu của Úc, và cũng được xếp hạng rất cao trên bảng xếp hạng toàn cầu. Khoa của em là khoa Điều dưỡng và Khoa học Sức khỏe, cũng đã tạo nên nhiều thành tựu về mặt khoa học, thậm chí là khuôn viên Clayton cũng đã có bệnh viện tim đầu tiên của Úc. Điều này khiến em tin rằng đây là nơi em có thể thực hiện ước mơ của mình."

Một cộng đồng toàn cầu

Đại học Monash tự hào tạo ra một cộng đồng toàn cầu sôi động, chào đón sinh viên từ nhiều nền tảng khác nhau. Môi trường hòa nhập này không chỉ làm phong phú trải nghiệm giáo dục mà còn cung cấp mạng lưới hỗ trợ cho sinh viên quốc tế, giúp họ thích nghi với cuộc sống tại Úc.

Hồng Giang, 17 tuổi, một sinh viên tương lai tại Cao đẳng Monash, chia sẻ cảm nghĩ trước khi theo học chương trình dự bị vào năm 2025: “Em biết về Monash qua các phương tiện truyền thông, rằng đây một trường đại học chất lượng ở Úc. Trường nổi tiếng với chất lượng giáo dục rất “đỉnh” và cũng có rất nhiều sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam, nên em cảm thấy nếu theo học tại Monash thì đây cũng không phải là một môi trường quá xa lạ."

Về Đại học Monash Đại học Monash là một trường đại học hiện đại, toàn cầu và tập trung vào nghiên cứu, cung cấp sự xuất sắc trong giáo dục và nghiên cứu tại bốn cơ sở ở Úc, cũng như các cơ sở tại Malaysia và Indonesia. Chúng tôi còn có các cơ sở hợp tác với các trường đại học tại Ấn Độ và Trung Quốc, cùng với các chương trình toàn cầu đa dạng như Chương trình Đảm bảo Hòa nhập Toàn cầu (Global Immersion Guarantee - GIG), Chương trình Đảm bảo Đổi mới Monash (Monash Innovation Guarantee - MIG) và Chương trình Nghiên cứu, Thử nghiệm và Khám phá (Research, Experimentation and Discovery - RED). Để biết thêm thông tin về Đại học Monash, vui lòng truy cập monash.edu/vietnam