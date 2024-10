Hội fanboy đình đám của Lương Bích Hữu: HURRYKNG, Wean và ai nữa?

HHT - Tại sự kiện TRẺ concert, Erik lựa chọn bản hit "Hào Quang" rất được yêu thích tại Anh Trai "Say Hi" để song ca cùng các sinh viên trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM).

HHT - Trước giờ diễn ra concert Anh Trai "Say Hi", fanclub của dàn Anh trai thực hiện loạt dự án như chạy màn hình LED, tặng quà miễn phí... khiến netizen không khỏi trầm trồ.

HHT - Chỉ còn vài giờ nữa là concert Anh Trai "Say Hi" sẽ diễn ra, nhưng người hâm mộ phát hiện poster treo tại địa điểm biểu diễn lại in thiếu thành viên.