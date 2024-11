Hùng Huỳnh chăm tập thể hình sau khi rời công ty quản lý, tung demo cực "cháy"

HHT - Hậu Anh Trai "Say Hi", Hùng Huỳnh vừa "nhá hàng" giai điệu của ca khúc dành cho màn ra mắt sắp tới. Nam ca sĩ cũng chăm chỉ tập luyện thể hình để thay đổi "giao diện boy 6 múi".

Những ngày qua, Hùng Huỳnh và ERIK thường xuyên tụ tập, check-in cùng nhau tại phòng tập thể hình. Đông đảo fan không chỉ cười bò với loạt "tiểu phẩm bẹo hình bẹo dạng" được cả hai gửi trong broadcast Instagram mà còn hào hứng trông chờ giao diện cơ bắp cuồn cuộn, "múi sầu riêng" của mỹ nam sinh năm 1999.

Nhiều Darling (FC của Hùng Huỳnh) thích thú trêu thần tượng: "Ơ, thế là anh ta sẽ chia tay chiếc bụng sữa cute kia sao", "Mình baby cute tiếp đi mà", "Anh Hùng bad boy sắp quay trở lại", "Đúng tuổi bây giờ là anh ta phải có hình tượng trưởng thành rồi đó, tại mặt trẻ nên vẫn baby. Nhưng mà anh cũng biến hóa được nhiều phong cách"...

Hậu Anh Trai "Say Hi" (ATSH), Hùng Hùng hiện đang là một trong những ca sĩ Gen Z sở hữu lượng fan hùng hậu, được nhiều khán giả yêu mến.

Dẫu vậy, trong một cuộc phỏng vấn cùng Hoa Học Trò Online, Hùng Huỳnh đã có những trải lòng về khoảng thời gian chật vật với con đường hoạt động nghệ thuật vì dịch COVID-19 bùng phát. "Trong 2 năm mình cứ mông lung, vô vọng. Lúc đó mình như mất lửa luôn. Sau khi rời công ty mình không còn nghĩ mình sẽ đi theo con đường đó nữa vì lửa trong mình nó cạn" - Hùng Huỳnh bộc bạch. Kết thúc thời gian làm thực tập sinh, Hùng Huỳnh cũng bắt đầu "xanh lá" với lớp luyện thanh, phòng tập nhảy và chuyển hướng sang làm KOL.

Đến năm 2023, Hùng Huỳnh mừng rỡ, được tiếp lửa trở lại khi nhận tin trúng tuyển vào show sống còn Asia Super Young (Trung Quốc). Đặt chân đến đất nước tỉ dân, Gemini Hùng Huỳnh - từ cái tên xa lạ đối với cả khán giả Việt lẫn khán giả Trung, anh chàng đã khiến các giám khảo và netizen bất ngờ về khả năng hát, nhảy và visual sáng sân khấu. Được đánh giá cao từ tiết mục solo đến các phần trình diễn nhóm, Hùng Huỳnh có màn lội ngược dòng về thứ hạng, băng băng tiến vào đêm Chung kết dù sau cùng không thể lọt vào Top 9 thành đoàn.

Vừa hạ cánh về Việt Nam, Hùng Huỳnh tiếp tục nhận lời mời tham gia Anh trai "Say Hi" (ATSH) và quyết định dốc toàn lực một lần nữa cho nghệ thuật. Tại đây, tân binh Hùng Huỳnh đã từng bước chinh phục khán giả bởi vẻ đẹp cuốn hút, khả năng vũ đạo "đỉnh chóp", thần thái trình diễn tự tin. Góp mặt trong các tiết mục 10/10, Đầu Đội Sừng, I'm Thinking About You, Say Đêm Nay... Hùng Huỳnh ngày càng chứng minh năng lực của một thực tập sinh từng có thời gian dài rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt dưới sự dẫn dắt của công ty giải trí Hàn Quốc.

Các phần thể hiện của Hùng Huỳnh trong ATSH được nhiều "anh trai" như Đức Phúc, ERIK, Anh Tú Atus... ghi nhận, dành nhiều lời khen.

Trong tiết mục solo đêm Chung kết, giọng ca Hơn Cả Yêu còn tạo cơ hội để Hùng Huỳnh được dịp quay trở lại sân khấu, tỏa sáng với sở trường vũ đạo. Cả hai lần đầu cùng thử sức với múa đương đại, phối hợp ăn ý trong ca khúc Đóa Phù Dung Cuối Cùng.

MC Trấn Thành cũng đặc biệt dành sự trân trọng đối với thái độ nghiêm túc làm nghề của đàn em: "Hùng Huỳnh sinh ra là để ca hát và nhảy múa, để đứng trên sân khấu để biểu diễn cho các bạn xem. Qua ATSH, chúng ta thấy được một Hùng Huỳnh trưởng thành và được mọi người yêu thương, một Hùng Huỳnh có đầy đủ những kỹ năng để trở thành một ngôi sao".

Dù dừng chân trước thềm Chung kết ATSH nhưng Hùng Huỳnh đã gặt hái được nhiều thành công, tận hưởng những giây phút thăng hoa trên sân khấu, được trình diễn, "cháy" hết mình cùng hàng chục nghìn khán giả tại các đêm concert. Bên cạnh đó, Hùng Huỳnh còn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ hậu phương FC Darling.

Hiện tại, lịch trình biểu diễn, tham gia sự kiện của Hùng Huỳnh cũng tăng lên đáng kể. Đáng chú ý, vào khuya 15/11, giọng ca Gen Z khiến fan mất ngủ khi "nhá hàng" một đoạn demo nhạc chuẩn bị cho màn debut sắp tới. Khán giả đặt "ngôi sao hy vọng" Hùng Huỳnh sẽ mang đến một làn gió mới cho làng nhạc Việt khi anh có thể "cân" được các yếu tố hát, nhảy chuẩn phong cách của một "idol toàn năng", một nghệ sĩ trình diễn.