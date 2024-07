HURRYKNG hậu Rap Việt ngày càng đẹp trai, "mảng miếng" duyên dáng

HHT - 2024 có thể xem là năm vụt sáng tiếp theo của HURRYKNG, sau màn ra mắt khán giả đại chúng khá thành công tại mùa 3 "Rap Việt".

Xuất phát từ nhóm GERDNANG (tổ đội gồm HIEUTHUHAI, Manbo, Negav, Kewtiie), HURRYKNG được biết đến qua loạt hit: laviai, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng, Window Shopper... Sau thành công của HIEUTHUHAI tại King Of Rap, HURRYKNG cũng chọn bước lên mainstream và casting Rap Việt mùa 2. Tuy nhiên, thành viên GERDNANG lại không nhận được "tấm vé" nào từ dàn BGK.

"Tôi hoạt động cùng GERDNANG từ năm 2018. Để đi đến quyết định thi Rap Việt là một quãng thời gian tương đối lâu, vì tôi nhìn nhận năng lực mình chưa đủ. Khi mùa 2 của Rap Việt diễn ra, tôi có đi casting nhưng... trượt. Chờ đợi từ 10h sáng tới 6 - 7h tối nhưng có vẻ lúc đó đã có quá nhiều thí sinh được chọn rồi", HURRYKNG chia sẻ.

Đến Rap Việt mùa 3, may mắn mới mỉm cười với HURRYKNG. Nam rapper sinh năm 1999 nhận được 3 chọn và trở thành "gà cưng" của team BigDaddy. Nhờ hợp vibe với Big Team, HURRYKNG liên tiếp có được nhiều màn trình diễn leo Top Trending như Hãy Yêu Tôi Bây Giờ, Bet On Us. Đặc biệt, sân khấu Một Công Đôi Việc (ft. HIEUTHUHAI) bùng nổ mạng xã hội và giúp anh chàng "hút" thêm được lượng fan lớn.

Bước ra từ Rap Việt, HURRYKNG tiếp tục hoạt động năng nổ. Thành viên GERDNANG trình làng ca khúc mới Chưa Phải Là Yêu và nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Vào dịp sinh nhật năm nay, HURRYKNG cho lên sóng Âm Lên 100 - bài hát tri ân gia đình, bạn bè và người hâm mộ đã luôn ủng hộ anh trong sự nghiệp.

Tháng 6 năm nay, HURRYKNG tham gia show Anh Trai "Say Hi". Từ ca khúc chủ đề The Stars, nam rapper đã lọt vào "tầm ngắm" hội chị em bởi chiếc nhan sắc thăng hạng thấy rõ và verse rap cực "chất lượng". Ở vòng đấu đầu tiên, HURRYKNG cùng với Liên Quân 2 cũng giành được chiến thắng "ngọt ngào" trước Liên Quân 1.

Bên cạnh tài năng, khán giả còn chú ý đến khả năng "tấu hài" của rapper sinh năm 1999. Sau màn "dạy nhạc" gây bão mạng xã hội, HURRKNG tiếp tục đem những mảng miếng duyên dáng lên sóng truyền hình. Khi nhìn thấy "quản gia" Dương Lâm, HURRYKNG liền "ra vẻ" đau khổ và nhanh chóng nhập vai "trợ lý", xách vali cho các anh trai còn lại. Bị Cici (con gái JustaTee) chấm nhan sắc 1 điểm, HURRYKNG xin "phúc khảo" nhưng vẫn bị cô bé từ chối.