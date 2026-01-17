"In-tư" anh xã của Selena Gomez: Từng lọt top Quý ông quyến rũ nhất hành tinh

HHTO - Những thông tin về Benny Blanco - ông xã của Selena Gomez được khán giả rất quan tâm trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Selena Gomez thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông xã Benny Blanco tại các sự kiện đình đám, mới nhất là lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026. Những khoảnh khắc gần gũi, "bám dính" nhau của cặp đôi đã khiến cư dân mạng thích thú và bàn tán không ngừng.

Sinh năm 1988, Benny Blanco (tên thật Benjamin Joseph Levin) là một trong những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Hollywood. Anh bắt đầu có niềm đam mê sáng tác ngay từ lúc nhỏ, từng biến phòng ngủ của mình thành một studio riêng. Khi trưởng thành, sự nghiệp của Blanco bắt đầu bùng nổ khi được Dr. Luke dẫn dắt và ký hợp đồng.

Trong một phỏng vấn vào giữa năm 2025, Benny Blanco đã khiến cư dân mạng bất ngờ khi tiết lộ bản thân đứng sau một loạt hit đình đám, nổi tiếng toàn cầu. Từ cuối thập niên 2000, anh góp phần tạo nên thành công của Katy Perry với Teenage Dream và California Gurls, Kesha với TiK ToK và Die Young, Taio Cruz với Dynamite, Britney Spears với Circus, Rihanna với Diamonds, Maroon 5 với Moves Like Jagger và Payphone, hay Ed Sheeran với Don't và Happier.

Đến nay, Blanco đã tích lũy hơn 500 triệu đơn vị album sản xuất, hợp tác với hàng loạt tên tuổi lớn của làng nhạc và còn có những dự án riêng cho mình. Năm 2025, anh và bà xã Selena Gomez ra mắt album chung, có các ca khúc như Scared of Loving You và Ojos Tristes đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng.

Không chỉ tài năng trong âm nhạc, Benny Blanco còn được công nhận về sức hút cá nhân khi góp mặt trong danh sách Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm 2024 của tạp chí People. Trong đó, anh chia sẻ về "quy tắc làm quý ông quyến rũ" thông qua những công việc như nấu ăn, lãng mạn và luôn trân trọng người yêu.

Benny Blanco lọt danh sách quyến rũ nhất hành tinh của tạp chí People.

Duyên phận giữa Benny Blanco và Selena Gomez bắt đầu từ năm 2019 khi cả hai hợp tác trong ca khúc I Can't Get Enough. Tuy nhiên, mối quan hệ yêu đương của cặp đôi chỉ chính thức được xác nhận vào tháng 12/2023, rồi tiến đến đính hôn đúng 1 năm sau đó. Ngày 27/9/2025, Blanco và Gomez cùng dắt tay nhau vào lễ đường trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè và nhiều ngôi sao tên tuổi.

Từ khi kết hôn, Benny Blanco nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ hết mực. Anh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường ấm áp trên mạng xã hội, từ cảnh bếp núc đến cùng nhau đi dã ngoại.