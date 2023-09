HHT - Trong tập 1 "Fanpick", Đỗ Nam Sơn trình diễn 2 ca khúc Without You và See Tình (phiên bản tiếng Hàn và tiếng Việt). Phần thể hiện của thực tập sinh người Việt đang là đề tài nhận được hàng nghìn lượt tương tác.