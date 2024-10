Jennie BLACKPINK đụng hàng Hương Giang khi diện thiết kế của nhà mốt Việt

HHT - Chỉ trong khoảng 2 tuần quảng bá ca khúc "Mantra", Jennie BLACKPINK liên tiếp lăng xê loạt 4 thiết kế của nhà mốt Việt đình đám. Trong lần thứ 4, nữ idol 28 tuổi đụng hàng Hương Giang, Hoàng Yến Chibi.

Thiết kế được lòng nhiều mỹ nhân Việt Nam và quốc tế từng được giới thiệu vào đầu tháng 9 năm nay. Mẫu đầm cổ vuông, họa tiết chấm bi nhỏ tôn dáng người mặc nhờ dáng váy phồng, thắt eo corset.

Hương Giang được cho là mỹ nhân Việt đầu tiên lăng xê thiết kế này. Xuất hiện trong một sự kiện thương hiệu vào cuối tháng 9, nàng hậu phối váy cùng bốt cao cổ, kiểu tóc đuôi ngựa gắn nơ to và kính mắt to bản.

Hoàng Yến Chibi cũng diện chiếc đầm này khi tham gia sự kiện ra mắt phim điện ảnh Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình.

Ngôi sao đình đám nhất lăng xê thiết kế đầm Thu 2024 của thương hiệu Việt này là Jennie BLACKPINK. Giọng ca Mantra diện mẫu đầm này trong buổi phỏng vấn trên đài The EE Official Big Top 40 from Global.

Dù chỉ để lộ phần phía trên của trang phục, người hâm mộ vẫn nhận ra các chi tiết đặc trưng của mẫu đầm này, cũng như khen ngợi nhan sắc rạng rỡ của nữ idol sinh năm 1996.

Người sáng lập thương hiệu Việt cho biết đã chuẩn bị hơn 20 bộ đồ cho Jennie BLACKPINK trong lần hợp tác này. Chỉ trong khoảng 2 tuần quảng bá ca khúc Mantra, IT Girl xứ Hàn đã lăng xê liên tiếp 4 thiết kế đến từ nhà mốt trong các sự kiện âm nhạc, gặp gỡ báo chí.