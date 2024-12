Jisoo BLACKPINK có tạo hình mới lạ, Han So Hee gây tranh cãi tại sự kiện Dior

HHT - Trong cùng một ngày, thương hiệu Dior tổ chức hai sự kiện tại Hàn Quốc và Thái Lan. Diện mạo của dàn đại sứ người Hàn gồm Jisoo BLACKPINK, Han So Hee, Nam Joo Hyuk, Haerin NewJeans, Kim Yuna nhận được nhiều sự quan tâm.

Lễ khai trương cửa hàng chủ đề mới mang tên Dior Gold House tại Bangkok (Thái Lan) tổ chức vào chiều tối ngày 6/12. Bên cạnh nhiều ngôi sao Thái Lan như Tu Tontawan, Apo Nattawin, Mile Phakphum... sự góp mặt của Jisoo BLACKPINK trở thành đề tài được quan tâm nhiều nhất tại xứ sở chùa Vàng.

Trong lần xuất hiện này, diện mạo mới lạ của Jisoo BLACKPINK nhận về cơn mưa lời khen. "Chị cả" BLACKPINK diện mẫu đầm phối ren dài chấm đất, tạo điểm nhấn với thắt lưng da, túi xách Lady Dior kinh điển.

Chi tiết mạ vàng gold trên túi xách và thắt lưng trở thành điểm nhấn tinh tế cho tạo hình của "quý cô" Jisoo, đặc biệt hài hòa với khung cảnh Dior Gold House trong ngày khai trương.

Netizen dành nhiều lời trầm trồ tới phong độ nhan sắc của nữ đại sứ toàn cầu tại sự kiện. Jisoo BLACKPINK thăng hạng visual nhờ tóc cuộn thấp, rẽ ngôi giữa hơi hướng cổ điển.

Trước đó, nữ đại sứ thương hiệu toàn cầu có tạo hình năng động, thời thượng tại sân bay khởi hành sang Thái Lan. Jisoo BLACKPINK phối quần jeans với áo khoác da, túi xách cùng tông đen.

Sáng cùng ngày, thương hiệu Pháp cũng tổ chức sự kiện Dior Beauty Holiday Pop-up tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc với sự góp mặt của dàn đại sứ đình đám Han So Hee, Nam Joo Hyuk, Kang Haerin NewJeans, Kim Yuna.

Trở về sau thời gian nhập ngũ, Nam Joo Hyuk vẫn được nhà mốt ưu ái. Nam đại sứ 30 tuổi trông điển trai, trắng trẻo hơn so với thời điểm vừa xuất ngũ, tham dự show diễn của thương hiệu tại Paris Fashion Week hồi cuối tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên bộ âu phục tông xám được cho là lựa chọn quá an toàn khiến sao phim Twenty Five, Twenty One kém ấn tượng.

Haerin NewJeans tiếp tục lăng xê thiết kế đến từ BST Cruise 2024/2025 của nhà mốt. Nữ idol ghi điểm khi phối bộ trang phục cùng giày bốt, tất cao cổ.

Tổng giá trị các thiết kế trang phục, phụ kiện trên người nữ đại sứ trẻ tuổi có giá 19,840 USD, tương đương khoảng hơn nửa tỷ đồng. Nhan sắc của thành viên NewJeans trong kiểu trang điểm đơn giản, mái tóc tết đuôi sam gọn gàng được khen ngợi.

Kim Yuna cũng lựa chọn một mẫu đầm suông dài màu đen với chi tiết đính đá quanh cổ. "Quốc bảo trượt băng" Hàn Quốc toát ra vẻ thanh lịch, trưởng thành nhờ mái tóc dài ép thẳng, rẽ ngôi lệch, tiết chế trang sức.

Han So Hee là ngôi sao có diện mạo đáng chú ý nhất sự kiện Dior Beauty Holiday Pop-up sáng ngày 6/12. Nữ chính Nevertheless thu hút ánh nhìn nhờ lối trang điểm sắc sảo, tóc mái bằng đen óng. Cô diện trang phục chất liệu voan lưới xuyên thấu, kiểu dáng cổ yếm. Tuy nhiên, một số ý kiến nhận xét tổng thể tạo hình khiến Han So Hee trông nặng nề, sến súa.