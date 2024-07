JustaTee "đòi" Tage trở lại, Đức Phúc khóc vì Phạm Anh Duy vuột mất "cơ hội cuối"

HHT - Kết thúc tập 5 Anh Trai "Say Hi", 6 anh trai phải ra về gây tiếc nuối. Trước tình hình đó, những anh trai ở lại đã có dịp chia sẻ cảm nghĩ của mình.

Trong tập 5 Anh Trai “Say Hi”, những cái tên đầu tiên phải chính thức dừng cuộc chơi đã được công bố bao gồm: Nicky, Công Dương, Phạm Anh Duy, Tage, Đỗ Phú Quí, Phạm Đình Thái Ngân.

Là rapper được đánh giá cao, việc Tage ra về không chỉ khiến khán giả thất vọng mà dàn "anh trai" cũng bày tỏ cảm xúc tiếc nuối. Song Luân, HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Wean Le, Erik đều chia sẻ cảm xúc trước kết quả này.

Đứng sau thành công của những ver rap viral trong No Far No Star và Thi Sĩ, Tage được đánh giá cao về khả năng chuyên môn. Nếu HIEUTHUHAI công nhận Tage thuộc dạng nhất nhì trong những gương mặt mới thì HURRYKNG trao tặng Tage danh hiệu “Top 3 rapper có kỹ thuật và delivery hay nhất”. Thậm chí producer JustaTee còn nguyện đánh đổi bản thân để "hồi sinh" Tage.

Tage cũng có màn chia tay vô cùng xúc động cùng Song Luân, đàn anh mà nam rapper quý trọng trong chương trình. Ngay sau khi chương trình kết thúc, Song Luân đã đăng hình chụp cùng Tage với dòng trạng thái: “Em mãi trong tim anh”.

Bên cạnh Tage, "anh trai" Phạm Anh Duy cũng là cái tên để lại nhiều dấu ấn. Sở hữu giọng hát nội lực cùng chất giọng đặc trưng, khán giả tiếc nuối khi một nhân tố sáng giá vừa xuất hiện không bao lâu đã phải tạm biệt chương trình.

Tuy ít thời lượng lên sóng nhưng Phạm Anh Duy được trao biệt danh “hát đoạn nào là viral đoạn nấy” khi cả ba đoạn anh góp giọng đều nhanh chóng lên xu hướng. Khi hay tin Phạm Anh Duy dừng chân, Đức Phúc đã bật khóc không ngừng và tình nguyện nhường cơ hội cho anh đi sâu hơn.

Còn về phần Erik, giọng ca Chạm Đáy Nỗi Đau động viên Anh Duy thử sức với nhiều chương trình mới hơn và khẳng định đây không phải sân khấu cuối cùng của nam ca sĩ.

Nicky, Công Dương cũng để lại nhiều tiếc nuối khi chỉ vừa kịp tỏa sáng đã vội rời khỏi chương trình. Nếu Nicky lọt "top viral" 2 tuần liên tiếp thì tuy Công Dương dù được biết đến với tư cách là một diễn viên nhưng cũng đã thể hiện độ “đa-zi-năng” khi chinh phục cả hát, nhảy, rap trong chương trình.