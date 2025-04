Justin Bieber bị nghi đá xéo Selena Gomez, benny blanco đáp trả thâm thúy

HHT - Nhiều người hâm mộ cho rằng Justin Bieber đã có động thái đá xéo người yêu cũ Selena Gomez trên Instagram cá nhân. Ngay sau đó, hôn phu của Selena, benny blanco được cho là đã có phản hồi đầy ẩn ý.

Tối ngày 2/4 (giờ Việt Nam), Justin Bieber đã chia sẻ một phân đoạn từ loạt phim điện ảnh The Lord of the Rings đình đám lên story của Instagram cá nhân. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nhân vật Gollum mê mẩn một chiếc nhẫn vàng kèm theo dòng caption: “Những cô gái trên mạng xã hội khi họ đính hôn".

Bài đăng này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Một số người suy đoán rằng giọng ca Yummy đang chế giễu việc bạn gái cũ Selena Gomez khoe chiếc nhẫn đính hôn của mình trên mạng xã hội. Cựu công chúa nhà Disney đã chính thức đính hôn với nhà sản xuất âm nhạc benny blanco vào cuối tháng 12/2024.

Không lâu sau khi story của Justin xuất hiện, benny blanco đã đăng tải một tấm hình về chú lừa Donkey trong phim Shrek với biểu cảm đầy khinh bỉ lên Instagram của mình. Cộng đồng mạng cho rằng đây là hành động của anh chàng nhằm đáp trả lại Justin Bieber và bảo vệ Selena Gomez.

Trong phim, chú lừa Donkey là bạn thân của nhân vật Shrek. Sau khi Shrek cưới công chúa Fiona, Donkey liên tục làm phiền cặp đôi, không để cho họ có không gian riêng. Từ donkey trong tiếng Anh còn được dùng để ám chỉ những người ngu ngốc và phiền phức.

Trùng hợp thay, Justin Bieber và benny blanco từng là đôi bạn thân, đồng thời là cộng sự gắn bó suốt hơn 10 năm. Cả hai đã cùng nhau tạo ra nhiều bản hit như Love Yourself và Lonely. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ dần xa cách kể từ khi benny blanco bắt đầu hẹn hò với Selena Gomez.

Theo tờ In Touch Weekly, Justin Bieber cảm thấy bị tổn thương khi benny hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh sau khi hẹn hò với Selena. Hai người từng là những người bạn thân thiết vì vậy điều này đã trở thành một cú sốc lớn đối với nam ca sĩ.