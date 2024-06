Karik và Thai VG táo bạo và đậm chất "underground" trong MV "Nhật Ký Vào Đời"

HHT - “Nhật Ký Vào Đời” là một ca khúc thuần rap với lời và flow đầy gai góc, đánh dấu lần đầu kết hợp của Karik và đàn anh Thai VG.

Bản Rap là màn tái xuất của một "Karik underground" với phong cách Rap rất đời, kết hợp cùng thế mạnh về lyrical. Những câu Rap tự sự khắc họa những vết thương từ chính những người anh tin tưởng, để rồi nhận ra không thể tin ai khác ngoài chính mình.

Thông qua ca khúc, Karik cũng bày tỏ sự biết ơn đến âm nhạc vì đã cứu rỗi cuộc đời anh. Sự cộng hưởng giữa hai cái tên Karik và đàn anh Thai VG tạo nên màn fastflow ở cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Rapper Thai VG cũng đã đóng góp những ca từ ý nghĩa vào bản rap: “I don’t dwell on the past. I look at life. Like everything is meant to be”.

Karik chia sẻ: “Thai VG là một mảnh ghép hoàn hảo mà Rik có duyên và may mắn tìm được. Với trải nghiệm và góc nhìn của anh Thái, bài hát sẽ được truyền tải một cách đa chiều, nhiều cảm xúc và chân thật hơn".

Về phía Thai VG, anh bày tỏ sự phấn khởi khi hợp tác cùng Karik: "Karik làm việc rất chăm chỉ và chuyên nghiệp. Nguồn năng lượng chân thật từ Karik khiến tôi rất thoải mái khi làm việc cùng. Đó cũng là điều tôi thật sự trân quý ở Karik".

Nhật Ký Vào Đời là khởi đầu cho màn "đáp trả" của Karik, chứa đựng “cái chất” mà mọi người từng nghĩ anh đã đánh mất khi bước lên mainstream. Ca khúc mang Karik thời underground quay trở lại, khai thác những góc tối mà nam rapper rất lâu rồi mới đề cập trong âm nhạc của mình.

Hình ảnh của Karik trong Nhật Ký Vào Đời có phần đối lập so với hình ảnh nhẹ nhàng và sâu lắng trong ca khúc Bạn Đời đã gặt hái nhiều thành công trước đó. Về phần hình ảnh, MV Nhật Ký Vào Đời khắc họa bầu không khí ngột ngạt của một đám tang - nơi tất cả mọi người đều khoác lên mình màu áo đen và mang theo những mưu đồ, toan tính riêng. Tone màu trắng lạnh lẽo của căn biệt thự sang trọng đối lập với bầu không khí đen tối, tạo nên sự tương phản đầy kịch tính.

Karik là điểm tập trung của câu chuyện, quan sát từng góc độ, hành động và biểu cảm phức tạp của các nhân vật. MV Nhật Ký Vào Đời cũng mở màn cho album kép sắp được ra mắt của Karik, đánh dấu cột mốc 15 năm hoạt động âm nhạc.