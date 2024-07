Khán giả có đang khắt khe khi chê Isaac ứng xử thiếu tinh tế ở Anh Trai Say Hi?

HHT - Isaac đang vướng tranh cãi hành động kém tinh tế trong tập mới phát sóng của Anh Trai "Say Hi". Vậy ở những tập trước, Isaac ứng biến thế nào mà từng được khán giả khen ngợi?

Sau khi tập mới của Anh Trai "Say Hi" lên sóng, Isaac đã vướng vào tranh cãi khi chọn thành viên cho đội mình. Đầu tiên, Isaac từ chối nhận Pháp Kiều vào đội vì cho rằng không cần thêm rapper nữa. Nhưng sau đó, nam ca sĩ lại mời HURRYKNG vì "sẽ có ngoại lệ khi mà rapper đó khẳng định mình là người đưa đến Top 1 cho đội".

Về lý, lựa chọn này của Isaac không sai vì anh cần phải có những tính toán giúp đội mình chiến thắng. Nhưng về tình, khán giả cho rằng Isaac chưa khéo khi nói như vậy vì sẽ khiến Pháp Kiều cảm thấy buồn bã, thậm chí là tổn thương.

Nhưng thực ra ngay từ khi Anh Trai "Say Hi" phát sóng tập đầu, Isaac từng gây ấn tượng là một ca sĩ đàn anh khiêm tốn, luôn quan tâm tới anh em. Đó là trong tiết mục I.C.O.N của Liên quân 1, mọi người nhận thấy Isaac được lên hình rất ít so với những người khác, không có khung hình riêng nào, phần hát riêng cũng không thấy đâu. Nhiều fan đã lên tiếng ấm ức, đòi lại công bằng cho Isaac.

Khi này, Isaac đã nhẹ nhàng cảm ơn khán giả đã nghĩ cho mình nhưng nam ca sĩ thấy không vấn đề gì, không bị ảnh hưởng tâm lý khi không có khung hình riêng trong tiết mục. Bởi Isaac thấy các anh em nghệ sĩ bùng nổ trên sân khấu là đã hạnh phúc rồi. Câu trả lời của Isaac được khen là khéo léo, cho thấy Isaac rất hợp với vị trí đội trường khi sẵn sàng lùi lại để nhường các thành viên trong đội tỏa sáng.

Tiếc rằng giờ đây, Isaac lại mất điểm vì câu nói có thể khiến Pháp Kiều buồn lòng. Chưa hết, cũng từ đây một bộ phận dân mạng bắt đầu "đào" lại những màn đối đáp của nam ca sĩ trong quá khứ. Chẳng hạn trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần, Isaac đã gọi tên S.T Sơn Thạch, Will, Jun Phạm khi được hỏi về “3 thành viên hát... chán nhất nhóm" hoặc một lần khác, Isaac nhận mình là dạng “nghệ sĩ đột biến, đặc biệt nhất vì không có bài hit vẫn nằm trong top ca sĩ hàng đầu”. Những đoạn clip này ít nhiều sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Isaac.