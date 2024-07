Khi nào công bố kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2024 của ngành công an?

HHT - Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân là hơn 2.100 chỉ tiêu. Các học viện, trường công an nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức: Đạt giải quốc gia, quốc tế; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá của Bộ Công an.

Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2024 được tổ chức ngày 7/7 vừa qua có gần 18.000 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99%. Tại tất cả các hội đồng thi, điểm thi trên toàn quốc, có 2 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi; không có cán bộ vi phạm quy chế bị xử lý.

Hội đồng thi các học viện, trường công an nhân dân đã huy động hơn 2.900 cán bộ, giáo viên và học viên thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi theo phân công. Các Hội đồng thi đã phối hợp Công an, các đơn vị, địa phương nơi đặt điểm thi để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực thi.

Các học viện, trường Công an nhân dân đã triển khai nội dung công việc chuẩn bị Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Cán bộ, giáo viên nhà trường được huy động tham gia phục vụ kỳ thi đã nắm được chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác phối hợp của các đơn vị PA03, PA06 và Công an địa phương nơi các học viện, trường Công an nhân dân đóng quân và đặt địa điểm thi được tiến hành thuận lợi, đảm bảo thực hiện kế hoạch an ninh, an toàn công tác đề thi và công tác tổ chức thi.

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân là hơn 2.100 chỉ tiêu. Các học viện, trường công an nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức: Đạt giải quốc gia, quốc tế; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo kế hoạch, sau khi tổ chức xong Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024, các Hội đồng thi sẽ triển khai công tác làm phách, chấm thi, xét tuyển theo kế hoạch. Dự kiến, điểm thi sẽ được công bố vào ngày 18/7.

Để bảo đảm quyền lợi tham gia xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân, Bộ GD&ĐT lưu ý, sau khi thi xong, thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Thời gian đăng ký xét tuyển đại học từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7/2024.

Khi đăng ký trên hệ thống, thí sinh cần đặt nguyện vọng 1 là nguyện vọng vào học viện, trường công an nhân dân. Đây là quy định bắt buộc để được tham gia xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân.