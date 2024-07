Không ai như nữ chính “Trạm Cứu Hộ Trái Tim”, đến hết phim vẫn ngây ngô bất cẩn

HHT - Giờ thì khán giả đã chắc chắn rằng Ngân Hà chính là nữ chính ngây ngô nhất phim VTV, khi từ đầu đến cuối phim vẫn hành động thiếu suy nghĩ và gây rắc rối cho người khác.

Ở đầu phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim, khán giả có thể thông cảm cho tính cách đơn giản, suy nghĩ hồn nhiên của Ngân Hà khi cô là con gái nhà giàu, có chồng yêu chiều hết mực nên cuộc sống luôn màu hồng. Nhưng cũng vì hành động thiếu suy nghĩ nên Ngân Hà đã vô tình đẩy gia đình vào cảnh khó khăn, đau đớn nhận ra chồng lên kế hoạch gài bẫy để hãm hại cả nhà mình.

Chỉ có điều bao nhiêu biến cố xảy ra nhưng Ngân Hà vẫn giữ nguyên tính cách đơn giản, chẳng nghĩ ngợi sâu xa, gặp chuyện gì cũng chờ người khác giúp đỡ. Khán giả đã tưởng rằng sau khi sinh con, Ngân Hà sẽ thay đổi, ít nhất sẽ biết quan tâm lo lắng cho cô con gái nhưng hóa ra mọi người đã lầm.

Trong tập 50, Ngân Hà đưa con ra bãi đất trống để thả diều còn bản thân thì đi ra xa để gọi điện. Cũng từ đó mà An Nhiên đến gần định bắt cóc bé Kitty, nhưng khi thấy Kitty suýt bị xe tải đâm trúng thì An Nhiên lại lao ra cứu cô bé, chấp nhận bị thương nặng nhập viện. Ngân Hà khi tới bệnh viện thăm An Nhiên đã cám ơn kẻ thù vì lao vào nguy hiểm cứu con mình.

Tình tiết này giúp cho An Nhiên được "tẩy trắng", dù đã gây ra bao nhiêu tội ác để hãm hại Ngân Hà thì cuối cùng lại hướng thiện, không còn bị ghét bỏ như trước kia. Ngược lại, Ngân Hà tiếp tục khiến khán giả mệt mỏi vì hết phim rồi vẫn chưa trưởng thành, vẫn liên tục gây rắc rối cho chính mình để người khác phải giúp đỡ lo liệu.

Người xem thấy khó hiểu vì Ngân Hà quan niệm “con cái quan trọng hơn cả mạng sống” nhưng lại vô tư bỏ con chơi một mình để ra chỗ khác gọi điện, trong khi Kitty vẫn còn nhỏ, chưa có khả năng tự bảo vệ bản thân. Chính vì biên kịch cố tình tạo kịch tính nhằm “tẩy trắng” cho An Nhiên nên Ngân Hà buộc phải làm người mẹ tệ, thiếu trách nhiệm với con mình. Kết quả là cho đến tận cuối phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Ngân Hà vẫn cứ là nữ chính gây ức chế nhất phim VTV.