Không chỉ fan yêu quý mà dàn Anh Trai cũng cưng cặp đôi HURRYKNG - bé Kem

HHT - Sau concert Anh Trai "Say Hi", loạt khoảnh khắc ngọt ngào và chân thành giữa HURRYKNG và bạn gái - bé Kem nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả đến ê-kíp, dàn Anh Trai.

Việc nghệ sĩ mời những người thân thiết đến tham dự chương trình ca nhạc do mình trình diễn không phải là chuyện hiếm gặp. Người thân và bạn bè của các Anh Trai “Say Hi” như Dương Domic, Hải Đăng Doo, Vũ Thịnh hay Nicky… cũng thay nhau góp mặt chung vui trong cả 2 đêm concert vừa qua.

Tuy nhiên, trường hợp của HURRYKNG lại được xem là “hiếm có khó tìm” khi anh không chỉ tự tin công khai chuyện tình cảm mà còn có sự đồng hành bền chặt suốt 8 năm từ bạn gái. Kem luôn sát cánh cùng HURRYKNG từ chương trình cho đến concert, trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình nghệ thuật của HURRYKNG.

Tại đêm diễn thứ hai của concert Anh Trai “Say Hi”, chuyện tình của cả hai tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt là khoảnh khắc Kem ở dưới khán đài nhập vai “phó nháy” để ghi lại những phút giây tỏa sáng của HURRYKNG trên sân khấu. Ánh mắt của Kem không giấu được niềm tự hào và netizen cho rằng cô chính là hậu phương vững chắc của HURRYKNG.

Không chỉ là người yêu, Kem còn là fan hâm mộ đích thực của HURRYKNG. Trong tiết mục Kim Phút Kim Giờ, Kem căng thẳng theo dõi từng nhất cử nhất động của nam rapper và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi anh hoàn thành nốt cao cảm xúc cuối bài - điều nam nghệ sĩ đã cải thiện rõ rệt so với đêm diễn đầu.

Ấn tượng với tình cảm của cặp đôi, biên đạo Lan Nhi, người đứng sau động tác viral Catch Me if You Can, còn trực tiếp bày tỏ trên broadcast của mình rằng “ánh mắt của Kem đầy tự hào và hạnh phúc”. Thậm chí, cô nhắn nhủ Kem hãy kiên nhẫn chờ đợi HURRYKNG thêm vài năm nữa để đón chờ cái kết viên mãn.

Hậu concert, HURRYKNG đăng tải video hậu trường lên mạng xã hội, trong đó có sự xuất hiện của Kem cùng với các anh trai khác như ISSAC, Song Luân và Anh Tú Atus. Các Anh Trai đều thể hiện sự quý mến dành cho Kem, còn nhiệt tình "gài kèo" ủng hộ thương hiệu phụ kiện của HURRYKNG và bạn gái.

Dù không xuất hiện trong video nhưng anh trai WEAN LÊ cũng là một fan cứng của cặp đôi. Bức ảnh mà nam rapper đăng tải, với sự góp mặt của HURRYKNG và bạn gái sau concert 2, đã khiến cộng đồng fan vô cùng thích thú.