Không còn là tin đồn, Anh Trai "Say Hi" chính thức ra mắt Concert D-5

HHT - Mới đây, Anh Trai "Say Hi" bất ngờ có màn "xé túi mù" khi công bố thời gian tổ chức concert D-5 sau nhiều lần "tung hint" làm khán giả hào hứng.

Không để người hâm mộ "hết lụy", Anh Trai "Say Hi" tiếp tục công bố loạt phúc lợi bất ngờ cho fan trong năm 2025, nối tiếp sức nóng từ bộ phim tài liệu độc quyền sắp khởi chiếu. Không còn là tin đồn, thông tin về Concert D-5 đã được chính thức ấn định trên fanpage, với thời gian và địa điểm rõ ràng, khiến người hâm mộ không khỏi háo hức.

Với địa điểm được chọn là TP.HCM, điều này khiến khán giả ở nhiều tỉnh thành khác cảm thấy tiếc nuối, đặc biệt là fan Đà Nẵng và Hải Phòng – hai khu vực lớn từng được Ban Tổ chức "tung hint" sẽ tổ chức sự kiện.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng chú ý không phải là địa điểm, mà chính là thời gian tổ chức concert D-5 trùng hợp với một sự kiện âm nhạc lớn khác. Trong khi chương trình này đã công bố tổ chức concert vào ngày 22-23 từ trước, thì Say Hi lại chọn ngày 21, ngay trước đó. Điều này ngay lập tức dấy lên nhiều tranh cãi, với cụm từ “tệp đính kèm” nhanh chóng trở nên viral, khi một bộ phận khán giả cho rằng chương trình đang cố tình "ăn theo" để so sánh sức hút với đối thủ. Tuy nhiên, fan của Anh Trai "Say Hi" đã phản bác rằng concert D-5 đã được Ban Tổ chức "úp mở" từ rất lâu trước đó.



Mặc dù thông báo tổ chức concert D-5 khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, nhưng cũng không ít fan thừa nhận rằng cảm thấy "choáng" trước tốc độ dồn dập của các sự kiện.