Không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tháng 11 chưa xuất hiện rét đậm

HHT - Theo dự báo, hoạt động của không khí lạnh tại khu vực Bắc Bộ trong thời kỳ từ ngày 11/11-1/12 có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm, thời điểm này cũng chưa có dấu hiệu xuất hiện rét đậm, rét hại.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời kỳ từ nay đến hết tháng 11, nhiệt độ trung bình trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-1,5 độ C; khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trong thời kỳ này tại khu vực Bắc Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30%; khu vực Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-30%; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đáng chú ý, theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, trong thời kỳ từ nay đến hết tháng 11, bão/ áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm; ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông: 1,4 cơn bão; trung bình nhiều năm đổ bộ là 0,7 cơn bão).

Ngoài ra, hoạt động của không khí lạnh tại khu vực Bắc Bộ trong thời kỳ từ nay đến hết tháng 11 có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm, chưa xuất hiện rét đậm, rét hại.

Đặc biệt, khu vực Trung Bộ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng (tập trung chủ yếu từ Quảng Bình đến Khánh Hòa). Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào cuối tháng 11 còn xuất hiện mưa rào và dông, trong đó có ngày có mưa vừa, mưa to, sang tháng 12 trên khu vực ít có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Cảnh báo, trong thời kỳ từ nay đến hết tháng 11, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão/áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, dông, lốc xoáy trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Ngoài ra, mưa lớn, dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh, đặc biệt tại khu vực Trung Trung Bộ trở vào phía Nam.