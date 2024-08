Kim Yeji - Nữ xạ thủ Hàn Quốc gây sốt ở Olympics 2024 với thần thái "soái tỷ"

HHT - Kim Yeji trở thành hiện tượng mạng xã hội trong lần đầu tranh tài tại Olympic Paris 2024 nhờ phong thái "soái tỷ". Nữ xạ thủ người Hàn Quốc sở hữu thành tích thi đấu ấn tượng, là ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương Vàng trong hạng mục thi sắp tới.

Kim Yeji - xạ thủ của đội tuyển bắn súng Hàn Quốc đang có phần thể hiện ấn tượng tại Olympic Paris 2024. Cô giành huy chương Bạc ở nội dung súng ngắn hơi 10m hôm 28/7 vừa qua. Kim Yeji xếp sau Oh Yejin - đồng hương 19 tuổi đạt huy chương Vàng.

Trong lần đầu tranh tài tại Olympics, nữ xạ thủ gây chú ý nhờ phong thái sắc bén, bình tĩnh trong suốt phần thi. Tạp chí GQ, Glamour gọi Kim Yeji là ngôi sao thời trang có phong cách đột phá của Olympics 2024. Nữ xạ thủ diện trang phục thể thao, đội mũ bóng chày, sở hữu phong thái thần bí của một nhân vật bước ra từ tác phẩm khoa học viễn tưởng. Chiếc áo khoác đến từ thương hiệu Fila nhanh chóng được săn lùng ráo riết nhờ sức lan tỏa của Kim Yeji.

Trang Insight (Hàn Quốc) cho biết Kim Yeji có con gái 5 tuổi, hiện đang học mẫu giáo. Hai mẹ con không có nhiều thời gian gần gũi, chỉ gặp nhau thông qua các cuộc điện thoại video do lịch tình thi đấu bận rộn. Phụ kiện chú voi bông trên trang phục của nữ xạ thủ Kim là bùa may mắn do con gái cô tặng.

Một clip khác ghi lại phần thi của Kim Yeji trong Giải Vô địch Bắn súng Thể thao Quốc tế (2024 ISSF World Cup) tổ chức tại Baku, Azerbaijan vào tháng 5 vừa qua được lan truyền. Nữ xạ thủ Hàn Quốc giành huy chương Vàng, lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung súng ngắn 25m nữ với điểm số 42.

Clip dài 27 giây hút hơn 35 triệu lượt xem (tính đến ngày 1/8). Vận động viên người Hàn Quốc "cực soái" trong tư thế ngắm bắn, đút một tay vào túi quần và đội mũ lưỡi trai ngược. Phong thái thi đấu lạnh lùng, điềm tĩnh đến khó tin khi lập kỷ lục thế giới của Kim Yeji toát ra "hào quang nhân vật chính" (main character energy). Tỷ phú Elon Musk thích thú bình luận vào clip viral, kêu gọi cô nên đóng phim hành động vì thần thái không cần phải diễn.

Kim Yeji rạng rỡ lúc nhận giải thưởng cùng đồng đội Oh Yejin đối lập với nét mặt sắc lạnh trên trường bắn. Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, nữ xạ thủ cho biết bản thân ý thức được về sự nổi tiếng của mình. "Tôi luôn tự tin (về khả năng của mình). Tôi sẽ cố gắng giành được ít nhất một huy chương Vàng." Kim Yeji trả lời tờ Yonhap.

Với thành tích ấn tượng, Kim Yeji được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương Vàng trong trận Chung kết nội dung súng ngắn 25 mét dành cho nữ.