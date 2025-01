Kriss Ngô: Từ học bá chuyên Anh đến "Producer của năm" khi vừa 25 tuổi

HHT - Tân binh SpaceSpeakers Label - Kriss Ngô gây sốt với profile "học bá" khi nhận giải "Producer của năm" tại WeChoice Awards 2024.

"Phù thủy âm nhạc" với loạt thành tích tự hào

Năm 2024 là một năm bứt phá mạnh mẽ của Kriss Ngo - một nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi. Với tinh thần "dám nghĩ, dám làm", Kriss Ngo đang dần tiệm cận với công chúng qua những sản phẩm độc đáo, khẳng định vị thế vững vàng trên địa hạt âm nhạc.

Kriss Ngo "mở bát" 2024 bằng thông báo gia nhập SpaceSpeakers Label. Với bệ đỡ này, Kriss Ngo tiếp tục gây chú ý với vai trò nhà sản xuất âm nhạc trong dự án Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Cũng tại nơi đây, nam producer đã cho ra đời loạt ca khúc ấn tượng.

Không chỉ gây tiếng vang ở show thực tế đình đám này, nhà sản xuất trẻ tuổi còn đứng sau loạt ca khúc triệu view trên đa nền tảng. Với tinh thần luôn làm mới bản thân, Kriss Ngo sẵn sàng thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau để cho ra đời nhiều bản phối bắt tai như Tâm (Mer), Free Flow Không Hút (Ricky Star), Chỉ Là Thoáng Qua Remix (wAvy), Like This Like That Remix (Tóc Tiên ft. tlinh),...

Đáng chú ý, bản remix Anh Chưa Biết Em của Liu Grace đã nhanh chóng đạt hơn 10 triệu lượt xem trên TikTok, lọt Top 4 thịnh hành và trở thành trào lưu sáng tạo sôi động trên mạng xã hội.

Vô tình "flexing" học lực khi nhận giải tại WCA 2024

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Kriss Ngo đã khẳng định mình là một trong những "phù thủy âm nhạc" hàng đầu góp phần định hình âm nhạc Việt Nam trong năm 2024. Thành quả đó được đánh dấu bằng giải thưởng Producer của năm tại lễ trao giải WeChoice Awards 2024.

Trong đêm Gala, anh chàng khiến netizen ngỡ ngàng khi "flexing" về bảng thành tích "không phải dạng vừa". Ít ai biết, trước khi bước chân vào làng âm nhạc, anh từng là học sinh xuất sắc của khối chuyên Anh, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - một trong những ngôi trường danh tiếng hàng đầu cả nước.

Giải thưởng này không chỉ tôn vinh hành trình sáng tạo bền bỉ của Kriss Ngo mà còn là cột mốc đáng nhớ, khẳng định tài năng và sự cống hiến của anh với âm nhạc Việt Nam. Với đà phát triển hiện tại, năm 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một chặng đường bứt phá và thăng hoa hơn nữa cho Kriss Ngo.