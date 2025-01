Lâu lắm rồi phim VTV mới có một mỹ nam đậm khí chất tổng tài như thế này

HHT - Sau kha khá nam diễn viên đóng vai thiếu gia mà thiếu khí chất con nhà giàu, giờ thì phim VTV đã có một mỹ nam đúng chuẩn tổng tài vừa đẹp trai vừa nhiều tiền.

Thời gian qua, VTV sản xuất khá nhiều phim có nam chính là một chàng trai giàu có, thiếu gia nhưng nhiều nam diễn viên bị khán giả phàn nàn là không có khí chất tổng tài, nhìn không thấy giống con nhà giàu.

Thật may là trong phim Đi Về Miền Có Nắng, nhà sản xuất đã chọn được Bình An rất hợp với vai tổng tài Đình Phong. Bình An không phải gương mặt mới của phim VTV, nhưng trước đó lại thường đóng vai tội phạm, hoặc trai hư lừa gạt người khác nên bây giờ mới có dịp làm nam chính ngôn tình.

Nhân vật Đình Phong của Bình An là con trai của giám đốc một công ty lớn, sau khi du học đã về nước để tiếp quản công việc kinh doanh của bố. Đình Phong đẹp trai, giàu có và đương nhiên có phần tự kiêu.

Chỉ qua hai tập đầu, khán giả đã hiểu được Đình Phong cũng đang có nhiều chuyện nỗi phiền muộn chứ không tưng tửng như đang thể hiện ra bên ngoài. Chàng công tử buồn vì mẹ qua đời, lại hay mâu thuẫn với bố nên bố con xa cách. Chưa kể Đình Phong chỉ coi Tường Vân như em gái như cô nàng lại ra sức thả thính anh chàng. Rồi vừa về nước, Đình Phong đã gặp oan gia là cô trợ lý khó tính Ánh Dương mà bố mình hết sức tin tưởng.

Thực ra mô-típ nhân vật như Đình Phong không mới, nhưng khán giả vẫn thấy thú vị nhờ màn hóa thân của Bình An. Vai diễn này không làm khó được Bình An và quan trọng nhất là diện mạo thư sinh của Bình An rất hợp đóng vai tổng tài. Chẳng thế mà người xem đều tấm tắc lâu lắm rồi mới thấy phim VTV có một diễn viên mang khí chất tổng tài như thế này, để người xem tin rằng nhân vật là con nhà giàu thực sự chứ không phải tự nhận.