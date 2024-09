Lê Dương Bảo Lâm "quậy đục nước" dàn "anh trai", đến Alan Walker cũng không tha

HHT - Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi "flex" màn tương tác "độc quyền" cùng DJ đình đám Alan Walker.

Dù Anh Trai "Say Hi" đã kết thúc nhưng cộng đồng mạng vẫn đang rôm rả với nhiều chủ đề phía sau hậu trường. Trong đó, một bình luận được Lê Dương Bảo Lâm để lại bên dưới bài đăng Facebook của Alan Walker nhân dịp kết hợp cùng dàn "anh trai" khiến dân tình thích thú.

Ngay khi Alan Walker cập nhật dòng trạng thái, Lê Dương Bảo Lâm đã nhanh chóng bình luận "quăng miếng", sử dụng biệt danh khi làm "quản gia" tại Anh Trai "Say Hi" chào hỏi nam DJ: "Hello, I'm bacpara ômagot. Whar's your name?". Và bất ngờ hơn cả là sau 2 ngày, tài khoản tick xanh của Alan Walker đã đáp lại "miếng hài" của Diệu Lâm theo cách khiến ai cũng phải bật ngửa vì độ "hòa tan" của nam DJ nổi tiếng thế giới.

Chủ nhân hit Alone lém lỉnh "trả miếng": "Hello hello bacpara ôma Diem Ca. My name is A Lăng Đi Bộ". Việc Alan Walker bất ngờ "Việt hóa", gọi Dương Lâm là "Diễm" (nickname mới của nam diễn viên qua show 2 ngày 1 đêm) và xưng "A Lăng Đi Bộ" (tên "Việt hóa" các "anh trai" gọi Alan Walker) khiến dân mạng vỡ òa.

Trước đó, Dương Lâm là "sóng gió" của ê-kíp Anh Trai "Say Hi" khi liên tục "hơn thua", tung đủ loại bằng cấp nhằm đòi vào nhà chung cùng dàn "anh trai". Xuất hiện với vai trò khách mời trong tập 3, "quản gia bacpara ômagot" khiến khán giả cười xỉu với 7749 "tiểu phẩm" cùng các nghệ sĩ.

Kết thân từ Anh Trai "Say Hi", Lê Dương Bảo Lâm còn ngỏ lời mời Negav, Quang Hùng MasterD, Erik, Song Luân,... hỗ trợ văn nghệ trong hoạt động Tết Trung Thu tại quê nhà. Tuy nhiên, vì tình hình bão lũ tại miền Bắc nên chương trình đã bị hủy bỏ. Trong đêm Chung kết, Dương Lâm tiếp tục khiến cộng đồng mạng thích thú khi công bố học phí khóa học "mỏ hỗn" dành cho Dương Domic là 25 năm đi hát ở quán sinh tố.