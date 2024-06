Lê Thu Trang hé lộ thiết kế độc đáo bị "lỡ hẹn" với Liên hoan phim Cannes

HHT - Thông tin Lê Thu Trang lỡ hẹn với Liên hoan phim Cannes vì trục trặc visa khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Netizen cũng tò mò về bộ trang phục mà Quán quân The New Mentor lựa chọn để tỏa sáng trên thảm đỏ.

Mới đây, Lê Thu Trang và ê-kíp đã chia sẻ bộ ảnh hé lộ thiết kế mà cô dự định mang đến Liên hoan phim Cannes 2024. Nữ người mẫu tâm sự, từ khi trở thành Quán quân The New Mentor 2023, cô rất hào hứng với giải thưởng mà ban tổ chức dành tặng. Bản thân cô cũng ấp ủ nhiều điều, đặc biệt là việc quảng bá văn hóa Việt tại các sự kiện quốc tế. Đó là lý do khiến Lê Thu Trang quyết định chọn bộ trang phục lấy cảm hứng từ khảm xà cừ để xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim lâu đời nhất nước Pháp.

Thiết kế lỡ hẹn ở Cannes của Lê Thu Trang mang tên gọi Sóng Khảm. Tổng thể bộ trang phục do NTK Nguyễn Tiến Truyển lên ý tưởng và thực hiện, mang tông trắng - đen đối lập. Phần yếm khảm xà cừ do nhà thiết kế trẻ Đinh Thiên Phong chế tác.

Sóng Khảm lấy cảm hứng từ những đợt sóng nước kết hợp cùng nghệ thuật khảm xà cừ đặc trưng. Phần váy được dệt cẩn thận, tạo ra những đường nét mềm mại và uyển chuyển, giống như những làn sóng nhẹ nhàng lướt qua, mang đến một cảm giác vừa huyền ảo vừa kiêu sa. Phần yếm được khảm công phu, chỉn chu từng chi tiết, mang đến vẻ đẹp lấp lánh, rực rỡ nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát và dịu dàng.

Lê Thu Trang chia sẻ khi chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật khảm xà cừ, cô đặc biệt ấn tượng và trân trọng sức sáng tạo, tay nghề khéo léo của các nghệ nhân. Vì vậy, Lê Thu Trang bày tỏ mong muốn được quảng bá nghề thủ công này đến với bạn bè quốc tế.

Dù tiếc nuối song Lê Thu Trang không để điều đó ảnh hưởng đến tinh thần cũng như công việc. Người đẹp 27 tuổi nhanh chóng trở lại với công việc, tham gia trình diễn thời trang cho NTK Đỗ Long, đồng thời xuất hiện tại chương trình Quý Ông Hoàn Mỹ - The Next Gentleman mùa 2 với vai trò supporter.