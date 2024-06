Lễ tốt nghiệp của "ngoan xinh yêu" 2K6: Đem cả đán cưới miền Tây lên sân khấu trường

HHT - Teen 2K6 đang đếm ngược từng ngày đến kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Nhưng trước khi bước vào kỳ thi quan trọng nhất năm cuối cấp, teen phải “dzẫy” cho đã cái nư trong buổi lễ tốt nghiệp đã. Cùng nhà Hoa “đập hộp” những sự kiện “ưng quá chừng” của hội 2K6 nha!

Gác lại âu lo với bộ ảnh kỷ yếu “độc lạ”

Mùa tốt nghiệp và câu chuyện về 7749 concept chụp kỷ yếu siêu độc lạ của teen cuối cấp đích thị là một cặp bài trùng, "chúng mình có nhau”.

Ngoài những concept quen thuộc như mặc áo thụng, áo dài nữ sinh hay áo vest nam sinh thì teen lớp 12A1 trường THPT Thoại Ngọc Hầu đã chiêu đãi “giang cư mận” bộ hình được chụp tại chợ cá Hà Tiên siêu xịn xò. Concept kỷ yếu của lớp mang phong cách retro, với những bộ trang phục mà bạn sẽ dễ dàng bắt gặp trong những bộ phim Việt đầu thập niên 2000.

Lên đồ sương sương với chiếc kính mát mượn của ba và bộ áo hoa mượn của mẹ, bạn Lầu Mỹ Ngân (lớp 12A1) kể lại khoảnh khắc hài hước: “Tụi mình vô tư dí nhau chạy vòng vòng để anh thợ chụp ảnh bắt được khoảnh khắc ăn tiền nhất, đứa nào đứa nấy nhảy lên cả chiếc xe kéo mượn của chú bán tôm trong chợ cá Hà Tiên (tất nhiên là tụi mình chạy nhảy trong phạm vi cho phép và không ảnh hưởng đến công việc buôn bán của các cô chú). Cả đám mang dép lào, đội mũ ngược và diễn sâu đến nỗi các cô chú đứng xem xung quanh còn tưởng tụi mình là dân chợ cá thứ thiệt nữa đó”. Bộ kỷ yếu ấy giúp các bạn gác lại phần nào nỗi âu lo và áp lực trước kì thi quan trọng.

“Giấc mộng đêm Hè” khó phai

Mùa tốt nghiệp, Gen Z không flexing đời không nể. Teen THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) phủ sóng mạng xã hội khi đồng loạt đổi avatar chụp với bảng tên lớp, khoe thành tích cực khủng cùng những đồ vật cộp mác teen Phong Lê làm ai nhìn cũng cưng xỉu.

Nối tiếp kỷ-yếu-avatar là triển lãm được đầu tư chất xám kỳ công của thần dân trường. Hành lang sau sân khấu của trường bỗng trở thành một bảo tàng nghệ thuật học đường. Cảm hứng chủ đạo của triển lãm là khoảnh khắc bình minh tái hiện sự chuyển giao từ đêm sang ngày, quá khứ sang hiện tại của thế hệ 2124, đúng như tên gọi “GIAO” của chương trình truyền thống năm nay của teen 2K6.

Bạn Trần Minh Phương Vy (lớp 12CA3, thành viên chương trình Truyền thống khối 12) tự hào về quá trình chuẩn bị triển lãm: “Dù tụi mình cuối cấp, ai cũng bận ôn thi nhưng vẫn thu xếp để sao cho triển lãm sang - xịn - mịn nhất. Mình nhớ nhất những khi viết caption vội bằng điện thoại trên xe đưa đón từ trường về nhà, trong lúc ăn cơm nữa. Và lúc thấy thành quả, mình chỉ biết “ồ quao” vì đẹp ngoài sức tưởng tượng luôn”.

Vậy nên trong những ngày gần đây, hành lang trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chứa đầy những kỷ niệm về những hoạt động mà các bạn đã tham gia trong suốt 1000 ngày ở trường, hình ảnh về lớp học hay những ước mơ mà các bạn đã viết và manifest mình sẽ đạt được sau khi tốt nghiệp.

Tự hào tiết mục truyền thống chào cờ khối

Dù đang trong trạng thái “căng cực căng cực” khi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới gần, teen cuối cấp của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp) vẫn dành thời gian để chuẩn bị cho tiết mục truyền thống độc đáo trong buổi chào cờ cuối cấp.

Đầu mỗi tuần trong năm học, thần dân trường sẽ được cháy hết mình trong chiếc áo đồng phục lớp để biểu diễn tiết mục chào cờ với các “bạniuoi” cùng trường. Bạn Hà Gia Mẫn (lớp 12AV2) thổ lộ: “Vì là lần cuối được biểu diễn cùng nhau rồi nên ngại gì mà không quẩy, lớp mình đã cùng song kiếm hợp bích với lớp 12AV1 để mang đến tiết mục 10 điểm không có nhưng!”.

Hai cô giáo chủ nhiệm đã cùng tụi mình đem cả đám cưới miền Tây lên sân khấu và hai lớp diễn cực ăn rơ với nhau nên khán giả ở dưới vỗ tay rần rần luôn. Nếu không phải sắp tốt nghiệp thì hai lớp còn hẹn kết hợp với nhau dài dài.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp năm nay, trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu đã lựa chọn tận 3 bài hát: Như ngày hôm qua, Pháo hoa và Tiramisu here we are để diễn cùng nhau trong buổi lễ tốt nghiệp. “Hát hay không bằng hay hát”, teen trường cungd học lời để đồng ca trong buổi lễ tốt nghiệp.

Xa trường gần 365 ngày, bạn Lê Hoàng Ngọc Hân (cựu học sinh lớp VK12) chia sẻ: “Lúc phải ngụp lặn trong đống đề thi khi ôn thi thì mình ỉu xìu nhưng buổi tổng duyệt với các bạn, mình lại như được sạc đầy pin vì tập một nhưng mà tấu hài với nhau thì là chín mười, nên gần như không phút giây nào mình buồn nổi luôn. Nên khi đã học đại học rồi, mỗi lần xì trét quá, mình lại lôi mấy video cũ của lớp ra xem”.

Dù có bận rộn vừa ôn thi vừa chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp thật đỉnh chóp thì teen nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nha!

Ảnh: Fanpage Kỷ Yếu Sài Gòn, Fanpage Đồng Khởi Lê Hồng Phong, fanpage Truyền Thông NQD